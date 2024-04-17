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Пожар

Белгородчина попала в число девяти регионов с высоким уровнем пожарной опасности

17 апреля 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

В Белгородской области прогнозируют высокий уровень пожарной опасности

С 17 по 19 апреля в Белгородской области прогнозируют высокий уровень пожарной опасности. Предупреждение действует ещё для восьми регионов РФ, сообщает РИА «Новости».
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Погода

В ближайшие дни высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, а также в Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, 17 апреля высокий уровень пожарной опасности ожидается в Курской области, а с 17 по 19 апреля — в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР, в Ставропольском крае и на севере Дагестана.

Специалист добавила, что и в Республике Крым в ближайшее время прогнозируется высокий и в отдельных случаях чрезвычайный уровень опасности.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Белгород#Пожарная опасность
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