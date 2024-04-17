Белгородчина попала в число девяти регионов с высоким уровнем пожарной опасности

По словам Макаровой, 17 апреля высокий уровень пожарной опасности ожидается в Курской области, а с 17 по 19 апреля — в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР, в Ставропольском крае и на севере Дагестана.