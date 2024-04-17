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Спортсмен

70 спортсменов и тренеров из Белгорода уехали в Московскую область

17 апреля 2024, 08:51
Фото: 1MI
Спортсмен
Юные спортсмены будут две недели заниматься в Серпухове и Солнечногорске. Власти уже обсуждают вопрос о том, чтобы оставить детей на более долгий срок, сообщает министерство физической культуры и спорта Московской области.

Более 70 спортсменов с наставниками приехали в Подмосковье, чтобы там продолжить тренировки. Одна часть делегации отправится в Серпухов, другая — в Солнечногорск. Кроме того, через две недели в Подмосковье ожидают белгородских пловцов, их разместят в Жуковском.

Юные белгородцы проведут в Подмосковье примерно две недели, но уже рассматривается возможность оставить ребят на более долгий срок.

Спортсмены будут жить на базе «Лесная опушка» в городском округе Серпухов и в спортивной школе Солнечногорска. У них будут удобные номера, игровые и спортивные площадки, свежий воздух, полноценное пятиразовое питание, спа-процедуры, тренировки, зарядки.

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