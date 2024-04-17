70 спортсменов и тренеров из Белгорода уехали в Московскую область

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Более 70 спортсменов с наставниками приехали в Подмосковье, чтобы там продолжить тренировки. Одна часть делегации отправится в Серпухов, другая — в Солнечногорск. Кроме того, через две недели в Подмосковье ожидают белгородских пловцов, их разместят в Жуковском.
Юные белгородцы проведут в Подмосковье примерно две недели, но уже рассматривается возможность оставить ребят на более долгий срок.
Спортсмены будут жить на базе «Лесная опушка» в городском округе Серпухов и в спортивной школе Солнечногорска. У них будут удобные номера, игровые и спортивные площадки, свежий воздух, полноценное пятиразовое питание, спа-процедуры, тренировки, зарядки.