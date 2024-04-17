70 спортсменов и тренеров из Белгорода уехали в Московскую область

Более 70 спортсменов с наставниками приехали в Подмосковье, чтобы там продолжить тренировки. Одна часть делегации отправится в Серпухов, другая — в Солнечногорск. Кроме того, через две недели в Подмосковье ожидают белгородских пловцов, их разместят в Жуковском.