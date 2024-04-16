Жизнь под обстрелами? Стоит ли сейчас ехать в Израиль

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Иран нанёс в ночь на 14 апреля массированный удар по Израилю после атаки иранского консульства в сирийском Дамаске. В тот раз при атаке погибли несколько высокопоставленных человек и семь мирных жителей.
Иран назвал свой апрельский удар «Правдивым обещанием»: так они отомстили за обстрел, но и не ввязались в войну, поскольку ущерб в Израиле оказался минимальным. В результате атаки никто из мирных жителей не погиб, а система ПВО перехватила 99% ракет и дронов. Незначительные повреждения получила только авиабаза Неватим.
Однако на этом оперативная обстановка в стране не успокоилась. По словам израильской власти, они нанесут удар по Ирану «таким образом и в такое время», которые будут удобны для них самих.
Не стоит забывать и о вторжении ХАМАС в сектор Газа, которое началось в октябре 2023 года.
В 2023 году некоторые туристы, которые находились в Израиле, просили их оттуда увезти. Проводить экстренную эвакуацию граждан в посольстве РФ не планировали, но помогли всем желающим покинуть страну.
Многие россияне, которые приобрели билеты на отдых в Израиле и не захотели туда ехать после произошедших событий, либо поменяли их на другую дату, либо вернули потраченные деньги.
В 2024 году жителям России не требуется виза для посещения Израиля, однако и попасть туда не так просто: осенью 2023 года реализация туров в страну была прекращена.
Россияне, переехавшие на постоянное место жительство в Израиль, отмечают, что не сильно боялись удара Ирана. Каждый вечер над их домами и так летает много военной техники, в числе которой самолёты, вертолёты и беспилотники. Только перед ночным ударом их количество резко увеличилось.
Сначала слухи о возможном ударе распространились среди мирных граждан, затем об этом путём СМС-сообщений стала сообщать и сама власть. Мэр же убеждал израильтян, что их защитят и никто не пострадает.
В многоквартирных домах Израиля открыли бункеры, куда люди могли спуститься после объявления воздушной тревоги, однако сирену так никто и не услышал. Одна девушка отметила, что гораздо страшнее было в октябре 2023 года, когда ХАМАС захватил заложников: именно тогда случилось больше всего прилётов, а жители Израиля почти все дни проводили в укрытиях.
Часть израильтян считают случившуюся атаку частью пиара, поскольку ужасных последствий удара не было и жизнь в стране продолжается своим чередом.
Несмотря на неспокойную оперативную обстановку, некоторые россияне продолжают выбирать для отдыха Израиль: попасть туда можно благодаря прямому перелёту. Хотя в последнее время отпуск в этой стране выходит не самый дешёвый: по состоянию на конец 2023 года один человек мог потратить 1 тыс. долларов без учёта перелёта.
В основном сейчас в Израиле находятся россияне с нетуристическими целями визитов. Например, репатрианты (люди, вернувшиеся на родину в результате репатриации, — прим. ред.). Первые полгода таким людям в Израиле помогают: предоставляют ежемесячные выплаты и бесплатные курсы иврита. Но по истечении этого срока репатриантам приходится справляться самостоятельно.
В чужой стране россияне могут почувствовать себя как дома, поскольку в Израиле живёт много русскоговорящих. На русском говорят практически все и везде, многие готовы помочь с ночлегом или питанием.
Устроиться на работу можно, однако для хорошей оплаты труда придётся «пахать». Несмотря на прекрасную природу, в Израиле много мусора, из-за чего бывает трудно найти жильё — почти везде будут насекомые.
Многих туристов также возмущают проблемы с кофе: не во всех заведениях можно приобрести даже американо.