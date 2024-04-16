Жизнь под обстрелами? Стоит ли сейчас ехать в Израиль

В многоквартирных домах Израиля открыли бункеры, куда люди могли спуститься после объявления воздушной тревоги, однако сирену так никто и не услышал. Одна девушка отметила, что гораздо страшнее было в октябре 2023 года, когда ХАМАС захватил заложников: именно тогда случилось больше всего прилётов, а жители Израиля почти все дни проводили в укрытиях.