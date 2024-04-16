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В Белгород привезли новый цифровой орган

В Белгородской филармонии показали новый цифровой орган из Голландии

16 апреля 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Белгород привезли новый цифровой орган

Музыкальный инструмент стоимостью 1,7 млн рублей нужен для выездных концертов, а также для большого зала в филармонии. Покупка стала возможной благодаря гранту для реализации проекта «Белгородская симфония», сообщает пресс-служба филармонии.

В Белгородскую филармонию доставили новый цифровой орган от компании Johannus за 1,7 млн рублей. Прибыл он из Голландии и предназначен для большого зала в филармонии и для выездных концертов.

Приобретение органа стало возможным благодаря гранту, предоставленному Министерством культуры Российской Федерации для реализации проекта «Белгородская симфония». Проект посвящён 70-летию Белгородской области.

Ранее органист Тимур Халиуллин рассказывал, зачем нужна такая покупка. По его словам, теперь и на главной сцене можно будет услышать звуки органа, потому что новый музыкальный инструмент мобильный. Ещё появится возможность давать концерты с дуэтом органов, а также давать концерты по домам культуры в других городах.

Новый орган для Белгорода
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