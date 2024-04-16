В Белгородской филармонии показали новый цифровой орган из Голландии

Ранее органист Тимур Халиуллин рассказывал, зачем нужна такая покупка. По его словам, теперь и на главной сцене можно будет услышать звуки органа, потому что новый музыкальный инструмент мобильный. Ещё появится возможность давать концерты с дуэтом органов, а также давать концерты по домам культуры в других городах.