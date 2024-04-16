В Белгородской филармонии показали новый цифровой орган из Голландии

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Белгородскую филармонию доставили новый цифровой орган от компании Johannus за 1,7 млн рублей. Прибыл он из Голландии и предназначен для большого зала в филармонии и для выездных концертов.
Приобретение органа стало возможным благодаря гранту, предоставленному Министерством культуры Российской Федерации для реализации проекта «Белгородская симфония». Проект посвящён 70-летию Белгородской области.
Ранее органист Тимур Халиуллин рассказывал, зачем нужна такая покупка. По его словам, теперь и на главной сцене можно будет услышать звуки органа, потому что новый музыкальный инструмент мобильный. Ещё появится возможность давать концерты с дуэтом органов, а также давать концерты по домам культуры в других городах.