В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью, в этот раз — для молодых семей

Отметим, что этот норматив учитывается при расчёте размера социальных выплат молодым семьям на покупку жилого помещения или строительство индивидуального дома в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».