В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью, в этот раз — для молодых семей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Белгороде утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья для молодых семей на второй квартал. Согласно документам, «квадрат» жилья теперь стоит 85 070 рублей.
Отметим, что этот норматив учитывается при расчёте размера социальных выплат молодым семьям на покупку жилого помещения или строительство индивидуального дома в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».
Контролировать исполнение постановления будет руководитель жилищного управления мэрии Белгорода.
Напомним, что в первом квартале 2024 года стоимость «квадрата» жилья для молодых семей составляла 83 992 рубля.
На днях мэрия также утвердила стоимость «квадратного» метра жилья для расчёта по признанию граждан малоимущими. Сумма превысила 115 тыс. рублей.