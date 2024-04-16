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ДТП

В Белгороде водитель автобуса зажал дверьми пенсионера

16 апреля 2024, 10:15
Фото: 1MI
ДТП

Трое детей пострадали в ДТП за сутки в Белгородской области

79-летний мужчина получил травмы. ДТП произошло накануне днём. Ещё одна авария была в Весёлой Лопани. Там водитель «Газели» сбил 15-летнего мотоциклиста. А в Яковлевском горокруге иномарка наехала на 8-летнего мальчика. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Вчера, 15 апреля, в Белгороде на улице Попова 57-летний водитель автобуса перед началом движения зажал дверьми 79-летнего пассажира. Пенсионер впоследствии упал и получил травмы.

В Белгородском районе в Весёлой Лопани 29-летний водитель на «Газели» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёсте мотоциклисту. За рулём Racer rc 300 находился 15-летний подросток. В результате ДТП пострадали юный водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.

Ещё одна авария произошла в Яковлевском горокруге. 61-летний водитель за рулём Renault Logan сбил 8-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

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#Алина Харина#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Водитель#Пенсионер#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Ребёнок#Яковлевский горокруг
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