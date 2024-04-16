В Белгороде водитель автобуса зажал дверьми пенсионера

В Белгородском районе в Весёлой Лопани 29-летний водитель на «Газели» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёсте мотоциклисту. За рулём Racer rc 300 находился 15-летний подросток. В результате ДТП пострадали юный водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.