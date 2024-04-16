В Белгороде водитель автобуса зажал дверьми пенсионера

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Вчера, 15 апреля, в Белгороде на улице Попова 57-летний водитель автобуса перед началом движения зажал дверьми 79-летнего пассажира. Пенсионер впоследствии упал и получил травмы.
В Белгородском районе в Весёлой Лопани 29-летний водитель на «Газели» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёсте мотоциклисту. За рулём Racer rc 300 находился 15-летний подросток. В результате ДТП пострадали юный водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.
Ещё одна авария произошла в Яковлевском горокруге. 61-летний водитель за рулём Renault Logan сбил 8-летнего мальчика. В результате ДТП ребёнок получил травмы.