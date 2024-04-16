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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Фонтан

В Белгороде определились с датой открытия сезона фонтанов

16 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Фонтан

Фонтаны в Белгороде готовят к открытию

Сейчас специалисты занимаются косметическими работами, после приступят к ремонту оборудования. К 1 мая в порядок должны привести 15 фонтанов в городе, сообщает мэрия.

Фонтаны в Белгороде готовят к открытию. Занимается этим Белгорблагоустройство. Сотрудники промывают чаши, красят трубы и восстанавливают гранит там, где это необходимо.

После завершения косметических работ проведут монтаж насосного оборудования. Зимой оно будет демонтировано и храниться на базе Белгорблагоустройства. Коммунальщики проверят состояние оборудования и проведут его ремонт, если это будет нужно.

К 1 мая планируют отремонтировать и привести в порядок 15 белгородских фонтанов.

Ранее белгородцы высказали свои пожелания о том, что хотели бы вернуть фонтан на Везёлке и отремонтировать набережную в районе БелГУ. Но мэрия ответила, что на этот год таких планов нет.

А вот в Старом Осколе сезон работы фонтанов открыли раньше срока из-за хорошей погоды. Сейчас там работает два фонтана: один в сквере Пушкина, второй возле ЦМИ.

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Фонтаны в Белгороде
Видео: мэрия Белгорода
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