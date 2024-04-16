В Белгороде определились с датой открытия сезона фонтанов

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Фонтаны в Белгороде готовят к открытию. Занимается этим Белгорблагоустройство. Сотрудники промывают чаши, красят трубы и восстанавливают гранит там, где это необходимо.
После завершения косметических работ проведут монтаж насосного оборудования. Зимой оно будет демонтировано и храниться на базе Белгорблагоустройства. Коммунальщики проверят состояние оборудования и проведут его ремонт, если это будет нужно.
К 1 мая планируют отремонтировать и привести в порядок 15 белгородских фонтанов.
Ранее белгородцы высказали свои пожелания о том, что хотели бы вернуть фонтан на Везёлке и отремонтировать набережную в районе БелГУ. Но мэрия ответила, что на этот год таких планов нет.
А вот в Старом Осколе сезон работы фонтанов открыли раньше срока из-за хорошей погоды. Сейчас там работает два фонтана: один в сквере Пушкина, второй возле ЦМИ.
.