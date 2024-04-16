Российские ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение «СВОи»

Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта и действовать наравне с бумажным документом. Оно упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства — на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. Карту-удостоверение можно использовать для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. По ней можно также оплатить проезд на транспорте, получать федеральные и региональные льготы и скидки.