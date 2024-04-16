Российские ветераны боевых действий смогут получить электронное удостоверение «СВОи»

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Соглашение о партнерстве подписали Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент — председатель правления банка Андрей Костин.
Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта и действовать наравне с бумажным документом. Оно упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства — на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. Карту-удостоверение можно использовать для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. По ней можно также оплатить проезд на транспорте, получать федеральные и региональные льготы и скидки.
«С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий», — подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет заказать как в офисе банка, так и онлайн. Для его оформления понадобятся паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции. Предварительный прием заявок начнется в мае 2024 года.