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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Белгороде за однокомнатные квартиры просят от 2,1 до 9,9 млн рублей

Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?

16 апреля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде за однокомнатные квартиры просят от 2,1 до 9,9 млн рублей

Из-за оперативной обстановки белгородцы оставляют своё жильё в городе, а сами стараются «сбежать» из области на время или навсегда. Но что если в областном центре хочется «укорениться» — во сколько обойдётся однокомнатная квартира в Белгороде, узнали журналисты Бел.Ру.

Сегодня, несмотря на оперативную обстановку в Белгородской области, цены на жильё растут. Журналисты Бел.Ру попытались узнать, за сколько сейчас можно приобрести однокомнатную квартиру в разных районах областного центра на вторичном рынке.

Относительно бюджетные квартиры на Харгоре и на Левобережье

Дорогие однушки сейчас в Белгороде можно найти в самых неожиданных местах. В новостройках на Есенина квартиру можно купить от 5 млн рублей, на Чапаева однушка выйдет в такую же цену. В соседних домах на Гостёнской чуть дешевле — 4,5 млн рублей.

На Лермонтова в новых домах квартира может стоить больше 4,5 млн рублей, а на Костюкова — 4 млн. В новом жилом комплексе на Горького без отделки квартира стоит 4 млн рублей.

В центре города квартиры, что логично, дороже: на Академической средняя цена однушки — 6 млн рублей, на Свято-Троицком бульваре — от 7 млн, на Гражданском проспекте есть квартиры и за 7 млн, на улице Белгородского полка — от 5 млн рублей. Квартира на Белгородском проспекте может выйти от 3 млн до 6 млн рублей.

«Однушки» в центре — где дешевле, а где придётся потратиться?

На Народном бульваре жильё может обойтись в 5,1 млн, на проспекте Славы — от 3,3 млн, на Преображенской улице чуть дороже — от 3,6 млн рублей. На Вокзальной улице однушки продаются от 4,3 млн до 6,5 млн рублей. На Князя Трубецкого и Николая Чумичева — от 3,3 млн рублей.

Вокруг Центрального парка однокомнатные квартиры стартуют от 6 млн возле старого кладбища, со стороны Богданки меньше — 5,6 млн рублей. Есть варианты дешевле в домах «старого фонда» от 3,7 млн рублей.

Возле парка «Котофей» однокомнатная квартира будет стоить в среднем 6,5 млн рублей.

Три самые дорогие однокомнатные квартиры в Белгороде

Три самые дорогие однокомнатные в квартиры городе располагаются на Белгородском проспекте, на Свято-Троицком бульваре и улице Пушкина.

Однушка на Белгородском проспекте, 114В стоит 9,9 млн рублей на 8-м этаже в доме 2018 года строительства. На 59 квадратных метрах сделан евроремонт.

Вторая по стоимости квартира располагается на Свято-Троицком, 34. На третьем этаже ЖК Империал однушку можно купить за 9 млн рублей. В этой сделали дизайнерский ремонт, имеется бытовая техника премиум класса и карнизы «с золотой патиной и хрустальными шарами».

Квартира на Пушкина, 18 с площадью 52 квадратных метра тоже обойдётся недёшево. Жильё с отделкой, но без мебели. Такая однушка в доме «для успешных людей» с евроремонтом обойдётся в 8,7 млн рублей.

Белгородский проспект, 114ВБелгородский проспект, 114В
Свято-Троицкий, 34Свято-Троицкий, 34
Пушкина, 18Пушкина, 18
Белгородский проспект, 114В
Фото: Скриншот "Авито"

На Харгоре дешевле, чем в центре?

На Харьковской горе жильё будет дешевле, чем в центре. На Есенина, бульваре Юности, Конева и Будённого однокомнатные квартиры находятся в одном ценовом диапазоне от 3,5 млн рублей.

На Губкина возле проспекта Ватутина — от 4 млн рублей, а возле городской больницы №2 — от 3 млн рублей. На самом проспекте Ватутина цены на однушки стартуют от 3,7 млн рублей. На 5 Августа квартиры — от 4 млн рублей, а на Водстрое — от 5,7 млн рублей.

Пройдёмся дальше — на проспект Богдана Хмельницкого. Цены на однушку начинаются там с 2,8 млн, а достигают 8,5 млн рублей за очень дорогой ремонт. На Соколе квартиру можно купить за 4 млн рублей.

На улице Садовой квартиры можно найти за 3 млн рублей, а самые дорогие однушки на этой улице не стоят больше 5 млн рублей. За БУКЭПом можно найти жильё за 3,7 млн. А на Студенческой — за 2,9 млн рублей. На улице Железнякова мы нашли редкую цену на «однушку» — 2,6 млн рублей.

Нет денег — тогда в промзону

В промзоне Белгорода квартиры можно найти за 2,1 млн рублей. За такую цену вы получите квартиру на Чичерина, с окнами выходящими «на восток и не на завод».

В микрорайоне Молодёжный рядом с рынком «Спутник» квартиры стартуют от 3,1 млн рублей.

В другом микрорайоне Новый-2 квартиры можно купить от 4 млн рублей. А в Новой жизни — от 2,8 млн до 4,6 млн рублей.

Присмотримся к другой окраине города: на Крейде самые дорогие однокомнатные квартиры выходят в 4 млн, а самые дешевые — 2,35 млн рублей.

Подведём итоги

С ограниченным бюджетом и при большом желании купить квартиру в Белгороде можно от 2,1 млн рублей. Да, в промзоне или в отдалённом районе, но можно. А если бюджет позволяет, то «однушку» в Белгороде можно и за 7 млн рублей приобрести в центре города. Только зачем вам тогда «однушка»?

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