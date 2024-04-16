Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Сегодня, несмотря на оперативную обстановку в Белгородской области, цены на жильё растут. Журналисты Бел.Ру попытались узнать, за сколько сейчас можно приобрести однокомнатную квартиру в разных районах областного центра на вторичном рынке.
Дорогие однушки сейчас в Белгороде можно найти в самых неожиданных местах. В новостройках на Есенина квартиру можно купить от 5 млн рублей, на Чапаева однушка выйдет в такую же цену. В соседних домах на Гостёнской чуть дешевле — 4,5 млн рублей.
На Лермонтова в новых домах квартира может стоить больше 4,5 млн рублей, а на Костюкова — 4 млн. В новом жилом комплексе на Горького без отделки квартира стоит 4 млн рублей.
В центре города квартиры, что логично, дороже: на Академической средняя цена однушки — 6 млн рублей, на Свято-Троицком бульваре — от 7 млн, на Гражданском проспекте есть квартиры и за 7 млн, на улице Белгородского полка — от 5 млн рублей. Квартира на Белгородском проспекте может выйти от 3 млн до 6 млн рублей.
На Народном бульваре жильё может обойтись в 5,1 млн, на проспекте Славы — от 3,3 млн, на Преображенской улице чуть дороже — от 3,6 млн рублей. На Вокзальной улице однушки продаются от 4,3 млн до 6,5 млн рублей. На Князя Трубецкого и Николая Чумичева — от 3,3 млн рублей.
Вокруг Центрального парка однокомнатные квартиры стартуют от 6 млн возле старого кладбища, со стороны Богданки меньше — 5,6 млн рублей. Есть варианты дешевле в домах «старого фонда» от 3,7 млн рублей.
Возле парка «Котофей» однокомнатная квартира будет стоить в среднем 6,5 млн рублей.
Три самые дорогие однокомнатные в квартиры городе располагаются на Белгородском проспекте, на Свято-Троицком бульваре и улице Пушкина.
Однушка на Белгородском проспекте, 114В стоит 9,9 млн рублей на 8-м этаже в доме 2018 года строительства. На 59 квадратных метрах сделан евроремонт.
Вторая по стоимости квартира располагается на Свято-Троицком, 34. На третьем этаже ЖК Империал однушку можно купить за 9 млн рублей. В этой сделали дизайнерский ремонт, имеется бытовая техника премиум класса и карнизы «с золотой патиной и хрустальными шарами».
Квартира на Пушкина, 18 с площадью 52 квадратных метра тоже обойдётся недёшево. Жильё с отделкой, но без мебели. Такая однушка в доме «для успешных людей» с евроремонтом обойдётся в 8,7 млн рублей.
На Харьковской горе жильё будет дешевле, чем в центре. На Есенина, бульваре Юности, Конева и Будённого однокомнатные квартиры находятся в одном ценовом диапазоне от 3,5 млн рублей.
На Губкина возле проспекта Ватутина — от 4 млн рублей, а возле городской больницы №2 — от 3 млн рублей. На самом проспекте Ватутина цены на однушки стартуют от 3,7 млн рублей. На 5 Августа квартиры — от 4 млн рублей, а на Водстрое — от 5,7 млн рублей.
Пройдёмся дальше — на проспект Богдана Хмельницкого. Цены на однушку начинаются там с 2,8 млн, а достигают 8,5 млн рублей за очень дорогой ремонт. На Соколе квартиру можно купить за 4 млн рублей.
На улице Садовой квартиры можно найти за 3 млн рублей, а самые дорогие однушки на этой улице не стоят больше 5 млн рублей. За БУКЭПом можно найти жильё за 3,7 млн. А на Студенческой — за 2,9 млн рублей. На улице Железнякова мы нашли редкую цену на «однушку» — 2,6 млн рублей.
В промзоне Белгорода квартиры можно найти за 2,1 млн рублей. За такую цену вы получите квартиру на Чичерина, с окнами выходящими «на восток и не на завод».
В микрорайоне Молодёжный рядом с рынком «Спутник» квартиры стартуют от 3,1 млн рублей.
В другом микрорайоне Новый-2 квартиры можно купить от 4 млн рублей. А в Новой жизни — от 2,8 млн до 4,6 млн рублей.
Присмотримся к другой окраине города: на Крейде самые дорогие однокомнатные квартиры выходят в 4 млн, а самые дешевые — 2,35 млн рублей.
С ограниченным бюджетом и при большом желании купить квартиру в Белгороде можно от 2,1 млн рублей. Да, в промзоне или в отдалённом районе, но можно. А если бюджет позволяет, то «однушку» в Белгороде можно и за 7 млн рублей приобрести в центре города. Только зачем вам тогда «однушка»?