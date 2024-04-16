Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?

С ограниченным бюджетом и при большом желании купить квартиру в Белгороде можно от 2,1 млн рублей. Да, в промзоне или в отдалённом районе, но можно. А если бюджет позволяет, то «однушку» в Белгороде можно и за 7 млн рублей приобрести в центре города. Только зачем вам тогда «однушка»?