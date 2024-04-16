Колесо обозрения устанавливают в парке «Калейдоскоп» в Белгороде

В парке аттракционов не забыли и про безопасность. Несколько модульных укрытий появилось в «Калейдоскопе», а также соответствующая навигация. Помимо уже знакомых белгородцам модульных конструкций, при ракетной опасности посетителям парка предлагают укрываться в туалетах. Такие укрытия есть за территорией парка у касс и несколько — в самом «Калейдоскопе».