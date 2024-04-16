Колесо обозрения устанавливают в парке «Калейдоскоп» в Белгороде

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Колесо обозрения установят в парке аттракционов «Калейдоскоп» к 9 мая 2024 года. Сейчас работы уже начались.
Возведение колеса обошлось в 60 млн рублей, но не парку аттракционов, а «Агро-Белогорью». Финансирование взяла на себя компания Владимира Зотова, об этом он рассказал сам на пресс-конференции в парке зимой.
Специалисты уже залили фундамент под колесом обозрения и установили часть конструкции. Его высота составит 50 метров. Аттракцион сделают круглогодичным. В кабинках установят кондиционеры и обогревательные приборы, в них смогут уместиться до 6 человек, рассказывал на пресс-конференции директор парка «Калейдоскоп» Антон Ковалёв.
Помимо колеса, перед входом в парк уже залит фундамент под памятник Михаилу Ломоносову. Установку бронзовой скульптуры завершат к маю. Учёный появится в белгородском парке аттракционов как создатель калейдоскопа — игрушки, которая дала название развлекательному центру.
Сейчас в парке ведутся работы и над верёвочным городком. Маршруты сделают и для детей, и для взрослых. Один из путей пройдёт через реку.
В парке аттракционов не забыли и про безопасность. Несколько модульных укрытий появилось в «Калейдоскопе», а также соответствующая навигация. Помимо уже знакомых белгородцам модульных конструкций, при ракетной опасности посетителям парка предлагают укрываться в туалетах. Такие укрытия есть за территорией парка у касс и несколько — в самом «Калейдоскопе».
На одну из модульных конструкций нанесли узоры.