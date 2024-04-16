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Колесо обозрения устанавливают в парке «Калейдоскоп» в Белгороде

Колесо обозрения устанавливают в парке «Калейдоскоп» в Белгороде

16 апреля 2024, 12:20
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Завершат установку «Чёртова колеса» в мае 2024 года, но для посетителей оно откроется позже. Что ещё появилось в «Калейдоскопе», узнали журналисты Бел.Ру.

Колесо обозрения установят в парке аттракционов «Калейдоскоп» к 9 мая 2024 года. Сейчас работы уже начались.

Возведение колеса обошлось в 60 млн рублей, но не парку аттракционов, а «Агро-Белогорью». Финансирование взяла на себя компания Владимира Зотова, об этом он рассказал сам на пресс-конференции в парке зимой.

Специалисты уже залили фундамент под колесом обозрения и установили часть конструкции. Его высота составит 50 метров. Аттракцион сделают круглогодичным. В кабинках установят кондиционеры и обогревательные приборы, в них смогут уместиться до 6 человек, рассказывал на пресс-конференции директор парка «Калейдоскоп» Антон Ковалёв.

Помимо колеса, перед входом в парк уже залит фундамент под памятник Михаилу Ломоносову. Установку бронзовой скульптуры завершат к маю. Учёный появится в белгородском парке аттракционов как создатель калейдоскопа — игрушки, которая дала название развлекательному центру.

Сейчас в парке ведутся работы и над верёвочным городком. Маршруты сделают и для детей, и для взрослых. Один из путей пройдёт через реку.

В парке аттракционов не забыли и про безопасность. Несколько модульных укрытий появилось в «Калейдоскопе», а также соответствующая навигация. Помимо уже знакомых белгородцам модульных конструкций, при ракетной опасности посетителям парка предлагают укрываться в туалетах. Такие укрытия есть за территорией парка у касс и несколько — в самом «Калейдоскопе».

На одну из модульных конструкций нанесли узоры.

Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
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