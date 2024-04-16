Группа НЛМК цифровизирует работу промышленных лабораторий

Оперативные и надежные данные о качестве исходного сырья, полупродуктов и готовой продукции необходимы для управления технологией на всех этапах — от планирования разработки карьера, подбора оптимального соотношения сырья для производства кокса, агломерата, чугуна и стали, до точного дозирования легирующих материалов под заказы клиентов. Результаты лабораторных испытаний также определяют выбор режимов работы оборудования по всей металлургической цепочке.