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Группа НЛМК цифровизирует работу промышленных лабораторий

Группа НЛМК цифровизирует работу промышленных лабораторий

16 апреля 2024, 14:06
Группа НЛМК внедрила цифровой сервис контроля качества металлопродукции — лабораторную информационную систему (ЛИМС/LIMS).

Сервис автоматизирует работу подразделений, отвечающих за входной контроль сырья, технологический контроль и проведение аттестационных испытаний готовой продукции. ЛИМС стала одним из сервисов сквозной МЕС-системы НЛМК «от карьера до рулона». Система повысила оперативность передачи данных о качестве сырья и продукции в системы управления производством, снизила влияние человеческого фактора на расчеты и обработку результатов испытаний.

Система внедрена в лабораториях Стойленского ГОКа и аглодоменного производства НЛМК, а также в лаборатории завода НЛМК-Индия. Опытная эксплуатация завершается в лабораториях сталеплавильного производства НЛМК.

Оперативные и надежные данные о качестве исходного сырья, полупродуктов и готовой продукции необходимы для управления технологией на всех этапах — от планирования разработки карьера, подбора оптимального соотношения сырья для производства кокса, агломерата, чугуна и стали, до точного дозирования легирующих материалов под заказы клиентов. Результаты лабораторных испытаний также определяют выбор режимов работы оборудования по всей металлургической цепочке.

С помощью системы оцифровано более 500 методик измерений, 250 отчетных форм, подключено 63 единицы высокоточного лабораторного оборудования. Число постоянных пользователей сервиса превышает 400 человек, а данные лабораторных испытаний из ЛИМС становятся доступны нескольким тысячам пользователей других сервисов МЕС.

Использование ЛИМС обеспечивает соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025, значительно упрощает подтверждение компетентности лабораторий в соответствии с критериями аккредитации и делает данную систему ключевым звеном в управлении качеством в компании.

Завершающим этапом тиражирования ЛИМС на Новолипецком комбинате в 2025 году станет автоматизация лабораторий прокатного производства НЛМК.

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