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Гладков: Белгородчина стала победителем Национального органического конкурса

Гладков: Белгородчина стала победителем Национального органического конкурса

16 апреля 2024, 11:01
Фото: 1MI
Белгородская область второй раз одержала победу в номинации «Регион-лидер по поддержке органических производств». Это показывает эффективность тех форм поддержек, которые оказывает регион по развитию органических производств, сообщает правительство Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Белгородская область победила в ежегодном Национальном конкурсе по органическому производству в категории «Регион-лидер по поддержке органических производств». Победа в данной категории, по его словам, показывает эффективность тех форм поддержки, которые оказывает регион по развитию органических производств. Конкурс каждый год проводит Министерство сельского хозяйства РФ.

Во второй раз подряд Белгородская область занимает первое место в категории «Регион-лидер по поддержке органических производств». Развитие органического сектора — это одно из ключевых направлений для региона. Сейчас пять производителей органической продукции в области обладают действующими сертификатами, а еще более 20 находятся в процессе сертификации.

Очень хотелось бы, чтобы таких производств в нашем регионе было как можно больше. Будем стараться это делать. Сейчас в процессе регистрации у нас находится еще порядка 20 предприятий, которые хотят заниматься выращиванием органических продуктов.
Вячеслав Гладков

Каждый год в регионе проводится День производителя органических товаров, где Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области предоставляет финансовую и иные виды поддержки для продвижения брендов органической продукции на различных мероприятиях. В 2023 году на Первой Всероссийской ярмарке органических продуктов в Санкт-Петербурге Белгородская область представила свою органическую продукцию.

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