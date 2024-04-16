Гладков: Белгородчина стала победителем Национального органического конкурса

Во второй раз подряд Белгородская область занимает первое место в категории «Регион-лидер по поддержке органических производств». Развитие органического сектора — это одно из ключевых направлений для региона. Сейчас пять производителей органической продукции в области обладают действующими сертификатами, а еще более 20 находятся в процессе сертификации.