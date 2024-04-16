«Это не посылки, которые можно забыть»: белгородцы требуют назвать дату приезда детей

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Одно из обращений оставила местная жительница Вика. Её ребёнок сейчас находится в Самаре. Женщина отметила, что изначально срок пребывания детей в лагере составлял 21 день. Согласие на продление пребывания ребёнка в другом регионе она не давала.
«Дети, которые ждали возвращения домой, сейчас подавлены, сидят в прямом смысле на чемоданах. Там слёзы и эмоции. После такой организации детям будет нужна психологическая помощь специалистов <…> За каждым ребёнком есть семья, переживают все. Дети — это не посылки, которые можно забыть или оставить», — написала белгородка.
В мэрии женщине ответили, что как только с РЖД будут согласованы маршруты и количество мест (вагонов и составов), родителей уведомят через ответственных и школы.
Ещё одна женщина Юлия спросила, почему детей не возвращают из лагеря «Сокол» в Калуге: «Многие родители написали отказ от дальнейшего пребывания. Отдел образования внятного ответа не даёт! Детей уже отправляют там учиться. Дети в панике, хотят домой». В мэрии женщине дали аналогичный ответ.
Белгородка Катерина также попросила дать хоть какую-то информацию по отъезду детей домой из Самарской области. Женщина возмущена тем, что согласование поезда и количества билетов решается слишком долго. Белгородка также подчеркнула, что вещи сыну она собрала на три недели.
«Если кто-то передумал в процессе, я считаю, это не должно влиять на тех, кто постоянен в своём решении и ждёт своих детей домой. Я не собиралась продлевать сыну пребывание в лагере. Он достаточно мал, ему сложно оставаться так надолго, не дозированно. Хотя бы потому, что он сам не постирает себе вещи, не подстрижет ногти. Ест он плохо там», — отметила Катерина.
В мэрии заверили, что заявка на формирование поезда из Самары уже подана. Теперь ожидается дата отправления и согласовываются транспортные вопросы с РЖД. Информацию пообещали незамедлительно довести до родителей.
Вернуть домой ребёнка требует и родительница Вера. Её ребёнок сейчас находится в Анапе. Смена там заканчивается 21 апреля, продлевать нахождение ребёнка до 1 июня она не планирует. Женщина интересуется, будет ли организован выезд детей из Анапы. В мэрии традиционно заявили, что сейчас согласовываются транспортные вопросы, заявка на формирование поезда подана.
Напомним, что за пределами области сейчас находятся 12 тысяч детей. Большинство родителей хотят вернуть ребёнка домой до мая. Глава региона поручил усилить разъяснительную работу среди родителей и донести до них информацию, что есть возможность оставить детей в других областях до конца учебного года. Дети там смогут учиться очно.