«Это не посылки, которые можно забыть»: белгородцы требуют назвать дату приезда детей

«Если кто-то передумал в процессе, я считаю, это не должно влиять на тех, кто постоянен в своём решении и ждёт своих детей домой. Я не собиралась продлевать сыну пребывание в лагере. Он достаточно мал, ему сложно оставаться так надолго, не дозированно. Хотя бы потому, что он сам не постирает себе вещи, не подстрижет ногти. Ест он плохо там», — отметила Катерина.