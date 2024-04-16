«Единая Россия» проведет спортивный марафон «Сила России»

В этом году сторонники партии организовали турнир по шахматам для слабовидящих: состязания проходили как для новичков, так и для любителей шахмат. В Шебекинском горокруге в спортивном комплексе «Юность» прошли соревнования по кроссфиту с элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участники прыгали в длину с места, отжимались, приседали с гирей, выполняли подъём туловища, финишное ускорение на 20 метров и другие упражнения. В водном комплексе «Волна» состоялись увлекательные соревнования по плаванию среди команд сельских территорий, организаций и предприятий Алексеевского городского округа, а в спортивном комплексе «Олимп» прошли занятия по хатха-йоге.