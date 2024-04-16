«Единая Россия» проведет спортивный марафон «Сила России»

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Летний этап марафона начнется 1 июня и продлится до 10 августа — Дня физкультурника.
По словам председателя центрального совета сторонников «Единой России», депутата Государственной думы Российской Федерации Ольги Занко, мероприятия спортивного марафона будут иметь тематическую направленность и проходить в дни летних праздников, включая День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, а также День физкультурника. Традиционно будут проводиться спортивные фестивали для семей, зарядки с участием чемпионов и турниры по командным видам спорта. Каждый регион будет иметь возможность разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх. Об этом информирует mkset.ru.
Ольга Занко также сообщила, что в рамках зимнего марафона «Единой Россией» и советами сторонников партии было организовано около 5 тысяч тренировок, в которых приняло участие более 200 000 человек по всей стране.
Участниками зимнего этапа всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. В организации марафона было задействовано более трех тысяч некоммерческих организаций.
Мероприятия проходили поэтапно, включая лыжные выходные, неделю спорта на коньках, неделю женского здоровья и семейную спортивную Масленицу. Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург собрали наибольшее количество участников спортивных мероприятий.
Как пишут на ER.RU, председатель организационного комитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин подчеркнул, что спорт всегда востребован, а «Единая Россия» помогает сделать его доступным для каждого. Он выразил убеждение, что подобные проекты должны продолжаться, так как через вовлечение людей в спорт и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи укрепляется государство.
«Ежегодно в Белгородской области сторонники „Единой России“ проводят различные спортивные мероприятия в рамках марафона „Сила России“. Участие могут принять все жители региона — как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни.
В этом году сторонники партии организовали турнир по шахматам для слабовидящих: состязания проходили как для новичков, так и для любителей шахмат. В Шебекинском горокруге в спортивном комплексе «Юность» прошли соревнования по кроссфиту с элементами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участники прыгали в длину с места, отжимались, приседали с гирей, выполняли подъём туловища, финишное ускорение на 20 метров и другие упражнения. В водном комплексе «Волна» состоялись увлекательные соревнования по плаванию среди команд сельских территорий, организаций и предприятий Алексеевского городского округа, а в спортивном комплексе «Олимп» прошли занятия по хатха-йоге.
Желающих поучаствовать в подобных мероприятиях с каждым годом все больше. Цель нашего марафона — сделать спорт доступным и желанным для каждого жителя нашей страны, а также это возможность определиться со спортивной дисциплиной, в которой белгородцы хотели бы развиваться», — поделился член президиума регионального политического совета, председатель Белгородского регионального совета сторонников Иван Кулабухов.