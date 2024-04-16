Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ

После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в двух частных домах, трёх МКД и двух надворных постройках в Дубовом. В Новосадовом пострадал частный дом, в Беловском — дом и автомобиль, в Яснозоренском поселении — один автомобиль, а в Разумном — два авто и частный дом. Обошлось без раненых.