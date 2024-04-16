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Беспилотник

Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ

16 апреля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

За день ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

В основном по населённым пунктам били беспилотниками. Под удар попали частные дома, автомобили, ФАП и инфраструктурный объект связи. О последствиях атак на Белгородскую область 15 апреля рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе в Вергилёвке 15 апреля с беспилотника сбросили взрывное устройство. В населённом пункте обошлось без разрушений.

После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в двух частных домах, трёх МКД и двух надворных постройках в Дубовом. В Новосадовом пострадал частный дом, в Беловском — дом и автомобиль, в Яснозоренском поселении — один автомобиль, а в Разумном — два авто и частный дом. Обошлось без раненых.

Под ударом также продолжает находиться Грайворонский горокруг. Село Глотово ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройство загорелся ФАП. Пожарные оперативно потушили огонь. По окраине Козинки выпущено шесть миномётных снарядов, по окраине села Пороз с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Никто не пострадал. Разрушений нет.

В Краснояружском районе в Графовке с БПЛА сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи. Из мирных жителей никто не пострадал.

В Шебекинском горокруге был атакован МАПП «Шебекино». По нему выпустили два миномётных снаряда. Обошлось без последствий.

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