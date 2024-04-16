Дома белгородцев, ФАП и инфраструктурный объект пострадали за день от атак ВСУ

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Белгородском районе в Вергилёвке 15 апреля с беспилотника сбросили взрывное устройство. В населённом пункте обошлось без разрушений.
После воздушной атаки ВСУ разрушения выявили в двух частных домах, трёх МКД и двух надворных постройках в Дубовом. В Новосадовом пострадал частный дом, в Беловском — дом и автомобиль, в Яснозоренском поселении — один автомобиль, а в Разумном — два авто и частный дом. Обошлось без раненых.
Под ударом также продолжает находиться Грайворонский горокруг. Село Глотово ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройство загорелся ФАП. Пожарные оперативно потушили огонь. По окраине Козинки выпущено шесть миномётных снарядов, по окраине села Пороз с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Никто не пострадал. Разрушений нет.
В Краснояружском районе в Графовке с БПЛА сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект связи. Из мирных жителей никто не пострадал.
В Шебекинском горокруге был атакован МАПП «Шебекино». По нему выпустили два миномётных снаряда. Обошлось без последствий.