Что делать, если близкий человек попал в больницу?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Если ваш близкий человек попал в больницу, в первую очередь нужно узнать номер медучреждения, отделение, номер палаты и о том, можно ли пройти к пациенту, сообщает издание. Также нужно узнать лечащего врача и познакомиться с медсестрой. Зачастую именно младший медперсонал лучше знает, какие бытовые вещи нужны человеку.
Важно не надоедать медперсоналу лишними расспросами. Они лечат много пациентов, и нужно понимать, что они не могут уделить всё своё внимание только одному человеку. Если состояние вашего родственника или друга не критично, оставьте свой контактный номер и попросите позвонить в случае каких-либо изменений.
Можно узнать время обхода пациентов врачом, чтобы приехать или позвонить сразу после него. Так вы будете знать самую свежую информацию о здоровье близкого человека.
Ко всему в жизни невозможно быть готовым. Знайте, что, если вы находитесь с человеком в первые часы его попадания в больницу, то это уже помощь и поддержка. Вас могут попросить сходить в аптеку или за едой.