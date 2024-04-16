Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Больница

Что делать, если близкий человек попал в больницу?

16 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Больница
Если друга или родственника забирают в больницу, то будет лучше, если рядом с ним кто-то будет. Это станет помощью для медицинских работников в случае, если человек потерял сознание, сообщает издание newia.ru.

Если ваш близкий человек попал в больницу, в первую очередь нужно узнать номер медучреждения, отделение, номер палаты и о том, можно ли пройти к пациенту, сообщает издание. Также нужно узнать лечащего врача и познакомиться с медсестрой. Зачастую именно младший медперсонал лучше знает, какие бытовые вещи нужны человеку.

Важно не надоедать медперсоналу лишними расспросами. Они лечат много пациентов, и нужно понимать, что они не могут уделить всё своё внимание только одному человеку. Если состояние вашего родственника или друга не критично, оставьте свой контактный номер и попросите позвонить в случае каких-либо изменений.

Можно узнать время обхода пациентов врачом, чтобы приехать или позвонить сразу после него. Так вы будете знать самую свежую информацию о здоровье близкого человека.

Ко всему в жизни невозможно быть готовым. Знайте, что, если вы находитесь с человеком в первые часы его попадания в больницу, то это уже помощь и поддержка. Вас могут попросить сходить в аптеку или за едой.

Эвакуированные в Нижний Новгород белгородские дети попали в больницу
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков подтвердил информацию о пострадавших при взрыве в БелгородеКлещ Что делать, если укусил клещ?
#Маргарита Водолажская#Общество#Больница#Белгород
Подпишитесь
«Могу поклясться детьми». Что сказал главный свидетель по делу цемзавода в Белгороде?
Сегодня, 15:14
«Это не посылки, которые можно забыть»: белгородцы требуют назвать дату приезда детей
Сегодня, 13:19
Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко
Сегодня, 11:54
В нескольких белгородских населённых пунктах хотят ограничить время продажи спиртного
Сегодня, 15:19
Мэрия Белгорода не согласовала с ГАИ некоторые вопросы при ремонте проспекта Ватутина
Сегодня, 15:07
Вскрыть коррупцию на цемзаводе в Белгороде помог женский совет
Сегодня, 12:29
"