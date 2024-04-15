Вечер в Белгороде начался громко

Неспокойно утром было и в приграничье. В Глотово в Грайворонском горокруге ВСУ сбросили взрывное устройство на фельдшерско-акушерский пункт, произошёл пожар. Спустя время под ударом оказалась Графовка в Краснояружском районе. Там ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи дроном-камикадзе.