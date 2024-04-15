Вечер в Белгороде начался громко

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Белгороде вновь было громко. Грохот в небе раздался после 17:00. В небе остались следы.
О том, с чем связаны громкие звуки, официальной информации пока нет.
Громко в Белгороде было и днём 15 апреля. Тогда сообщалось, что это было связано с работой ВС РФ.
Неспокойно утром было и в приграничье. В Глотово в Грайворонском горокруге ВСУ сбросили взрывное устройство на фельдшерско-акушерский пункт, произошёл пожар. Спустя время под ударом оказалась Графовка в Краснояружском районе. Там ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи дроном-камикадзе.
Накануне противник атаковал пять приграничных районов. Есть разрушения.