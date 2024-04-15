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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Следы в небе

Вечер в Белгороде начался громко

15 апреля 2024, 14:21
Фото: Bel.ru
Следы в небе
Грохот раздался после 17:00. В небе остались следы. Официальной информации о том, что это было, пока не поступало.

В Белгороде вновь было громко. Грохот в небе раздался после 17:00. В небе остались следы.

О том, с чем связаны громкие звуки, официальной информации пока нет.

Громко в Белгороде было и днём 15 апреля. Тогда сообщалось, что это было связано с работой ВС РФ.

Неспокойно утром было и в приграничье. В Глотово в Грайворонском горокруге ВСУ сбросили взрывное устройство на фельдшерско-акушерский пункт, произошёл пожар. Спустя время под ударом оказалась Графовка в Краснояружском районе. Там ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи дроном-камикадзе.

Накануне противник атаковал пять приграничных районов. Есть разрушения.

За день разрушения от атак ВСУ нашли в четырёх домах белгородцев
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Следы в небе#В Белгороде громко
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