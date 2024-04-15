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Гладков отчитал главу Ракитянского района за множество его фото в отчёте

В презентацию о поддержке семьи вставили 14 фотографий главы Ракитянского района

15 апреля 2024, 08:09
Фото: 1MI

Гладков отчитал главу Ракитянского района за множество его фото в отчёте

В ходе оперативного совещания главы районов отчитывались о мероприятиях, которые проводятся в их муниципалитетах в Год семьи. Губернатор Вячеслав Гладков отчитал руководителя Ракитянского района за множество его фото в отчёте.

Глава Ракитянского района Анатолий Климов представил отчёт о мероприятиях, приуроченных к Году семьи. Губернатор Вячеслав Гладков удивился множеству фотографий руководителя муниципалитета на слайдах.

Прослушал доклад, посмотрел. С одной стороны, достаточно информационно, но начал считать — 14 фотографий главы. Я про семью, какие проблемы мы решаем… Если мы начинаем говорить только о том, какую деятельность проводит глава, немного режет глаз.
Вячеслав Гладков
Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Фотографии#Муниципалитеты#Отчет#Мероприятия#Оперативное совещание#Глава района#Белгород#Гладков#Анатолий Климов
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