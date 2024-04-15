В презентацию о поддержке семьи вставили 14 фотографий главы Ракитянского района

Гладков отчитал главу Ракитянского района за множество его фото в отчёте

В ходе оперативного совещания главы районов отчитывались о мероприятиях, которые проводятся в их муниципалитетах в Год семьи. Губернатор Вячеслав Гладков отчитал руководителя Ракитянского района за множество его фото в отчёте.