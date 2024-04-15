В презентацию о поддержке семьи вставили 14 фотографий главы Ракитянского района

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Глава Ракитянского района Анатолий Климов представил отчёт о мероприятиях, приуроченных к Году семьи. Губернатор Вячеслав Гладков удивился множеству фотографий руководителя муниципалитета на слайдах.
Прослушал доклад, посмотрел. С одной стороны, достаточно информационно, но начал считать — 14 фотографий главы. Я про семью, какие проблемы мы решаем… Если мы начинаем говорить только о том, какую деятельность проводит глава, немного режет глаз.
Вячеслав Гладков