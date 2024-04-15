Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Парта

В Белгородской области открыли парту в честь сидевшего за убийство бойца СВО

15 апреля 2024, 13:40
Фото: 1MI
Парта
«Парту героя» открыли в Ивнянском районе. Издание Lenta.ru обратило внимание, что четыре года назад мужчина проходил по уголовному делу за убийство.

В Кочетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области открыли «Парту героя» в память о погибшем выпускнике Игоре Маслове. Он принимал участие в боевых действиях в ходе СВО.

Мужчина родился 2 августа 1989 года во Владимирской области. Позже его семья переехала в Белгородскую область, здесь же он пошёл в школу. Затем он окончил Белгородский политехнический колледж и работал электриком.

Четыре года назад его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство женщины, с которой он распивал алкоголь. Он нанёс ей более 25 ножевых ударов по шее, голове и груди, после того как женщина попросила Маслова покинуть её квартиру.

В начале мая 2023 года мужчина отправился из колонии к штурмовому отряду «Шторм Z» Минобороны России.

Краснодарца отправили в тюрьму на девять лет за убийство в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Небо в клеточку: топ белгородских «сидельцев» и претендентов на тюремный срок Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Убийство#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Парта героя
Подпишитесь
История с возмутившей белгородцев «свастикой» на детской площадке закончилась хорошо
Сегодня, 13:40
Нельзя фотографироваться? Белгородцев допрашивали в полиции из-за уличной фотосессии
Сегодня, 15:05
Мосгорсуд оставил белгородского предпринимателя Тебекина в СИЗО
Сегодня, 11:18
Вечер в Белгороде начался громко
Сегодня, 14:21
«Будет жарко». Полковник рассказал, зачем проводят эвакуацию в Харьковской области
Сегодня, 11:09
В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Сегодня, 14:58
"