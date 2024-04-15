В Белгородской области открыли парту в честь сидевшего за убийство бойца СВО

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Кочетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области открыли «Парту героя» в память о погибшем выпускнике Игоре Маслове. Он принимал участие в боевых действиях в ходе СВО.
Мужчина родился 2 августа 1989 года во Владимирской области. Позже его семья переехала в Белгородскую область, здесь же он пошёл в школу. Затем он окончил Белгородский политехнический колледж и работал электриком.
Четыре года назад его приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство женщины, с которой он распивал алкоголь. Он нанёс ей более 25 ножевых ударов по шее, голове и груди, после того как женщина попросила Маслова покинуть её квартиру.
В начале мая 2023 года мужчина отправился из колонии к штурмовому отряду «Шторм Z» Минобороны России.