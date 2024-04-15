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Бизнес

Соловьёв вышел из УК «Приосколье»: Бобрицкий стал единственным учредителем компании

15 апреля 2024, 15:39
Фото: 1MI
Бизнес

Геннадий Бобрицкий стал единоличным учредителем УК «Приосколье»

С 12 апреля Соловьёв и его дочь покинули места учредителей ООО «УК „Приосколье“». Единственным учредителем компании стал Геннадий Бобрицкий, основатель компании. Ранее Александру Соловьёву и Наталье Соловьёвой принадлежали 15% и 10% доли в УК соответственно.

12 апреля сменилось руководство УК «Приосколье» в Белгородской области. Александр Соловьёв, владевший 15% доли, вышел из состава учредителей управляющей компании одной из ведущих фирм по разведению сельскохозяйственной птицы и поставщика мяса птиц. К тому же и дочь бывшего руководителя Сбербанка в ЦЧР, Наталья Соловьёва, которая владела 10% доли, покинула место одного из учредителей. Геннадий Бобрицкий, основатель ООО «УК „Приосколье“» и ранее владевший 75% доли в уставном капитале, стал её единоличным владельцем.

За 2023 год выручка УК составила 145,9 млн рублей, чистые активы — 51,5 млн рублей. А чистый убыток УК «Приосколье» потянул на 3,9 млн рублей.

Согласно данным «Чекко», компания зарегистрирована 26 октября 2009 года, а основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. С 10 февраля 2023 года генеральным директором является Коломыцева Наталья Алексеевна. С 2013 года эту должность занимал сам Геннадий Бобрицкий.

Напомним также, что в июне 2023 года Бобрицкого задержали из-за подозрений в совершении мошенничества в большом размере. Расследование интересуется возможным участием Владимира Тебекина и Бобрицкого в ряде экономических преступлений. 4 июня обвиняемых поместили под стражу, а в конце июля продлили содержание их в СИЗО. 20 февраля 2024 года Геннадия Бобрицкого отправила под домашний арест, отпустив из СИЗО.

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