Соловьёв вышел из УК «Приосколье»: Бобрицкий стал единственным учредителем компании

12 апреля сменилось руководство УК «Приосколье» в Белгородской области. Александр Соловьёв, владевший 15% доли, вышел из состава учредителей управляющей компании одной из ведущих фирм по разведению сельскохозяйственной птицы и поставщика мяса птиц. К тому же и дочь бывшего руководителя Сбербанка в ЦЧР, Наталья Соловьёва, которая владела 10% доли, покинула место одного из учредителей. Геннадий Бобрицкий, основатель ООО «УК „Приосколье“» и ранее владевший 75% доли в уставном капитале, стал её единоличным владельцем.