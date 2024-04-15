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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

Перемены на проспекте Ватутина в Белгороде затронут не только дорогу

15 апреля 2024, 09:46
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

В Белгороде отремонтируют надземный пешеходный переход на Ватутина

Исполнителя работ ищет управление капитального строительства Белгорода. Ремонт должны начать в мае и завершить до конца августа. Соответствующие документы появились на госзакупках.

В Белгороде собираются отремонтировать пешеходный переход на проспекте Ватутина. На работы готовы потратить 8,4 млн рублей.

К началу ремонта должны приступить в мае. Завершить работы необходимо к 30 августа. От исполнителя потребуется провести подготовительные (организация движения) и демонтажные работы, заняться искусственными сооружениями и пролётными строениями.

Напомним, что в Белгороде продолжаются работы на проспекте Ватутина. В планах было среди прочего организовать наземный пешеходный переход и остановки общественного транспорта. На первый этап ремонта готовы были потратить 31,8 млн рублей.

Кроме того, ранее стало известно, что на проект капремонта путепровода на проспекте Ватутина уйдёт 5,1 млн рублей.

Схема ремонта надземного пешеходного перехода на проспекте ВатутинаСхема ремонта надземного пешеходного перехода на проспекте Ватутина
Схема ремонта надземного пешеходного перехода на проспекте Ватутина
Фото: Госзакупки
На проект капремонта моста на проспекте Ватутина в Белгороде уйдёт 5,1 млн
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