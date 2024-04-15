Перемены на проспекте Ватутина в Белгороде затронут не только дорогу

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:46
В Белгороде собираются отремонтировать пешеходный переход на проспекте Ватутина. На работы готовы потратить 8,4 млн рублей.
К началу ремонта должны приступить в мае. Завершить работы необходимо к 30 августа. От исполнителя потребуется провести подготовительные (организация движения) и демонтажные работы, заняться искусственными сооружениями и пролётными строениями.
Напомним, что в Белгороде продолжаются работы на проспекте Ватутина. В планах было среди прочего организовать наземный пешеходный переход и остановки общественного транспорта. На первый этап ремонта готовы были потратить 31,8 млн рублей.
Кроме того, ранее стало известно, что на проект капремонта путепровода на проспекте Ватутина уйдёт 5,1 млн рублей.