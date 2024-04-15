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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Белгородцев допрашивали в полиции из-за фото на улицах города

Нельзя фотографироваться? Белгородцев допрашивали в полиции из-за уличной фотосессии

15 апреля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев допрашивали в полиции из-за фото на улицах города

Парня и девушку забрали в отдел полиции из-за уличной фотосессии. Сотрудников правоохранительных органов вызвала прохожая женщина: она посчитала, что фотографироваться в городе нельзя из-за неспокойной оперативной обстановки.

Девушка и парень гуляли по Белгороду и фотографировались, когда к ним подошла неизвестная женщина и начала на повышенных тонах просить прекратить съёмку, ссылаясь на неспокойную оперативную обстановку. Об этом девушка рассказала своей матери, а женщина в свою очередь поведала об истории в социальных сетях.

Затем девушка на несколько часов пропала: оказалось, её допрашивали в отделе полиции.

Спустя 1,5-2 часа моих беспрерывных звонков она перезвонила и сказала, что их опрашивают в милиции. По какому поводу? Почему нельзя фотографировать работу ПВО и военные объекты — это понятно, но почему нельзя просто фотографироваться? У нас запрет на это? Хорошо, допустим, бдительная женщина позвонила в полицию, они приехали на вызов, среагировали. Но на месте нельзя разобраться? Почему мой ребёнок сидит в отделении и даёт показания? Что она нарушила?
белгородка

В оперштабе Белгорода женщине пообещали разобраться в произошедшей ситуации.

Напомним, что в Белгородской области пока не планируют вводить ответственность за публикацию фото и видео с работой ПВО и с последствиями обстрелов. В настоящее время такие запреты действуют только в двух регионах: в Ленинградской и Курской областях.

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