Нельзя фотографироваться? Белгородцев допрашивали в полиции из-за уличной фотосессии

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Девушка и парень гуляли по Белгороду и фотографировались, когда к ним подошла неизвестная женщина и начала на повышенных тонах просить прекратить съёмку, ссылаясь на неспокойную оперативную обстановку. Об этом девушка рассказала своей матери, а женщина в свою очередь поведала об истории в социальных сетях.
Затем девушка на несколько часов пропала: оказалось, её допрашивали в отделе полиции.
Спустя 1,5-2 часа моих беспрерывных звонков она перезвонила и сказала, что их опрашивают в милиции. По какому поводу? Почему нельзя фотографировать работу ПВО и военные объекты — это понятно, но почему нельзя просто фотографироваться? У нас запрет на это? Хорошо, допустим, бдительная женщина позвонила в полицию, они приехали на вызов, среагировали. Но на месте нельзя разобраться? Почему мой ребёнок сидит в отделении и даёт показания? Что она нарушила?
белгородка
В оперштабе Белгорода женщине пообещали разобраться в произошедшей ситуации.
Напомним, что в Белгородской области пока не планируют вводить ответственность за публикацию фото и видео с работой ПВО и с последствиями обстрелов. В настоящее время такие запреты действуют только в двух регионах: в Ленинградской и Курской областях.