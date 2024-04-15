Нельзя фотографироваться? Белгородцев допрашивали в полиции из-за уличной фотосессии

Девушка и парень гуляли по Белгороду и фотографировались, когда к ним подошла неизвестная женщина и начала на повышенных тонах просить прекратить съёмку, ссылаясь на неспокойную оперативную обстановку. Об этом девушка рассказала своей матери, а женщина в свою очередь поведала об истории в социальных сетях.