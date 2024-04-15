«Не хотелось бы, чтобы всё погибло». Гладков — о поддержке белгородского бизнеса

Губернатор Вячеслав Гладков дал своему заму Дмитрию Гладскому поручение подготовить перечень ОКВЭД по видам деятельности малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за сложной оперативной обстановки в регионе. В первую очередь речь идёт о сфере услуг в Белгороде, Грайвороне, Шебекино и Белгородском районе. Список должен быть с предложениями поддержки.