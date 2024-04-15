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В Белгороде готовят перечень бизнесов, пострадавших из-за оперативной обстановки

«Не хотелось бы, чтобы всё погибло». Гладков — о поддержке белгородского бизнеса

15 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Белгороде готовят перечень бизнесов, пострадавших из-за оперативной обстановки

Вячеслав Гладков поручил сформировать перечень ОКВЭДов (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компаний, пострадавших из-за сложной оперативной обстановки. В первую очередь речь идёт о бизнесе в сфере услуг.

Губернатор Вячеслав Гладков дал своему заму Дмитрию Гладскому поручение подготовить перечень ОКВЭД по видам деятельности малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за сложной оперативной обстановки в регионе. В первую очередь речь идёт о сфере услуг в Белгороде, Грайвороне, Шебекино и Белгородском районе. Список должен быть с предложениями поддержки.

«Нужно, чтобы малый и средний бизнес прошёл этот сложный период. Когда более 5 тыс. человек с детьми выехали из Белгорода, образовательные услуги у нас прекратили свою деятельность. Количество МСП в этой сфере было большое, и нам не хотелось бы, чтобы это всё погибло», — сказал Гладков.

Глава региона добавил, что меры поддержки уже обговорили на встрече с предпринимателям. Осталось только зафиксировать возможности.

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#Артем Черненко#Белгородский район#Шебекино#Грайворон#Предприниматель#Малый и средний бизнес#Поддержка#Белгород#Вячеслав Гладков#МСП#Сфера услуг#Меры поддержки
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