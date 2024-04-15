«Не хотелось бы, чтобы всё погибло». Гладков — о поддержке белгородского бизнеса

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Губернатор Вячеслав Гладков дал своему заму Дмитрию Гладскому поручение подготовить перечень ОКВЭД по видам деятельности малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за сложной оперативной обстановки в регионе. В первую очередь речь идёт о сфере услуг в Белгороде, Грайвороне, Шебекино и Белгородском районе. Список должен быть с предложениями поддержки.
«Нужно, чтобы малый и средний бизнес прошёл этот сложный период. Когда более 5 тыс. человек с детьми выехали из Белгорода, образовательные услуги у нас прекратили свою деятельность. Количество МСП в этой сфере было большое, и нам не хотелось бы, чтобы это всё погибло», — сказал Гладков.
Глава региона добавил, что меры поддержки уже обговорили на встрече с предпринимателям. Осталось только зафиксировать возможности.