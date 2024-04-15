ГТЛК приступила к реализации программы льготного лизинга беспилотников

ГТЛК — базовый исполнитель льготной лизинговой программы. Ее условиями предусмотрено применение льготной ставки, составляющей от 3,5 до 8,5% и находящейся в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. Поставка беспилотников в лизинг будет осуществляться от трех до пяти лет. Оператор должен будет внести авансовый платеж, составляющий до 30% от стоимости имущества, поставляемого в лизинг.