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пресс-служба ООО"БАС»

ГТЛК приступила к реализации программы льготного лизинга беспилотников

15 апреля 2024, 08:11
пресс-служба ООО"БАС»
На реализацию программы льготного лизинга беспилотников в 2024 году АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) получило из бюджета 2,5 млрд рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), который был разработан в соответствии с поручением президента РФ.

Финансовые средства компания получила в виде взноса в уставный капитал. Общий объем программы, включая привлечение средств из внебюджетных источников, на 2024 год составил 3,1 млрд рублей, пишут «Новые известия».

Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, условия льготной лизинговой программы распространяются на всю номенклатуру БАС, кроме образовательных дронов. Все оборудование, которое поставляется по программе, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к сертификации дронов, а также установленным критериям локализации согласно постановлению Правительства РФ № 719.

ГТЛК — базовый исполнитель льготной лизинговой программы. Ее условиями предусмотрено применение льготной ставки, составляющей от 3,5 до 8,5% и находящейся в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ. Поставка беспилотников в лизинг будет осуществляться от трех до пяти лет. Оператор должен будет внести авансовый платеж, составляющий до 30% от стоимости имущества, поставляемого в лизинг.

Итоговые условия по лизингу будут определяться для конкретного получателя с учетом типа БАС, которые передаются в лизинг, их состава, а также актуальной ставки рефинансирования Центробанка РФ.

В числе условий, обязательных для участия в программе компаний, планирующих эксплуатировать БАС, — предоставление документов, подтверждающих наличие у персонала квалификации, страхование имущества, а также возможность ведения деятельности согласно действующим законам, в том числе в сфере организации воздушного движения.

«Программа сверстана таким образом, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам государственной поддержки в виде льготного лизинга. Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

ГТЛК будет выполнять функции базового поставщика БАС и выступит в качестве квалифицированного заказчика в рамках гражданского госзаказа. К соответствующей работе приступят уже в этом году после того, как будут выпущены все необходимые документы регламентирующего характера.

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