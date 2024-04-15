Дом за 1,9 млн рублей в центре Белгорода? Топ-5 домов на продажу по низкой цене

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Из-за неспокойной оперативной обстановки многие белгородцы решаются уехать в безопасные регионы. Чтобы начать новую жизнь в новом месте, необходимы денежные средства, которые жители пытаются получить благодаря продаже имеющегося жилья.
Однако в это тревожное время покупателей находится не очень много, что побуждает белгородцев выставлять свои дома по более низкой цене. Топ самых дешёвых домов, которые белгородцы опубликовали для продажи на специальных бесплатных сайтах, — в материале Бел.Ру.
Дом общей площадью 61,9 квадратных метра на маленьком участке — две сотки — хотят продать за 2 млн 860 тыс. рублей. Особенность дома в том, что он расположен почти в самом центре — по улице Супруновской. Из его окон виден купол университета, расположенного у остановки «Родина».
Внутри дома три комнаты, на улице есть гараж. Собственник утверждает, что дом требует ремонта, однако фотографий внутренней отделки дома к объявлению не приложил.
Ещё один одноэтажный дом, расположенный в микрорайоне Савино по улице Весёлой, продают за 1 млн 999 тыс. рублей. Внутренний ремонт относительно старый, а фасад и крыша выдают возраст дома. Общая площадь здания — 65,6 квадратных метра, из которых только 35 — жилая зона. Участок небольшой — всего шесть соток.
Нынешний владелец утверждает, что продаваемый им дом находится в центре города — около железнодорожного вокзала. Внутри здания есть санузел, кухня, газовая плита и водонагреватель, на участке — гараж.
Вблизи находятся школа и остановка, а весь район — жилой.
В самом центре Белгорода, около парка Победы и развлекательного центра «Мастерславль», находится одноэтажный дом общей площадью 35,6 квадратных метра, который собственник выставил на продажу за 1 млн 990 тыс. рублей. Домовладение расположено на участке в 3,6 сотки по улице Супруновской.
Этаж в доме всего один, но есть три спальни. Новым владельцам придётся сделать ремонт и провести внутрь воду.
«Есть свой гараж и подъезд к нему. На участке есть погреб и сарай. Имеется свой огород. При желании можно достроить дом и увеличить жилую площадь», — написали в объявлении владельцы.
В микрорайоне Юго-Западный 2.1 по улице Звёздная продаётся одноэтажный дом общей площадью 70 квадратных метров. Расположено здание на участке в 17,9 сотки.
Судя по фотографиям, ремонт в доме не новый, поэтому после покупок придётся проводить в нём капитальный ремонт. Помимо внутреннего, новым владельцам нужно будет отремонтировать и фасад.
В доме не менее трёх спален. Двор на участке есть, как и выход через калитку в прилегающий к территории огород.
За такой участок с домом нынешние владельцы просят всего 1,5 млн рублей.
Жителям предлагают приобрести часть дома со старым ремонтом, расположенный в центре Белгорода по проспекту Славы. Общая площадь здания составляет 65 квадратных метров. Расположен дом вместе с гаражом на участке в шесть соток.
Всего в одноэтажном доме две комнаты, есть электричество, газ и отопление, но без водоснабжения — все удобства на улице. Вблизи расположены магазин, школа, детский сад и аптека.
«Земля приватизирована, документы на дом и землю в полном порядке. При желании за один день проводится вода! Дом тёплый. Звоните, смотрите, вам понравится. Это лучшее предложение в центре города!», — убеждает покупателей собственник.
Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский недавно рассказал журналистам Бел.Ру, что на дома, чьи цены нынешние владельцы занижают, чтобы поскорее уехать, спрос действительно есть.
«Если кому-то необходимо срочно продать недвижимость и уехать, они продают объекты дешевле. На такие дома спрос есть. Дорогая недвижимость сейчас в Белгороде переживает кризис, её покупают, если цена гораздо ниже рыночной, иначе она просто не покупается», — объяснил эксперт.
Напомним, что средняя цена частного дома в России составляет 6,9 млн рублей. С начала 2023 года этот показатель вырос на 15,5%.
Ранее редакция Бел.Ру собрала перечень дорогой недвижимости, которую белгородцы выставили на продажу.