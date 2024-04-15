Дом за 1,9 млн рублей в центре Белгорода? Топ-5 домов на продажу по низкой цене

Однако в это тревожное время покупателей находится не очень много, что побуждает белгородцев выставлять свои дома по более низкой цене. Топ самых дешёвых домов, которые белгородцы опубликовали для продажи на специальных бесплатных сайтах, — в материале Бел.Ру.