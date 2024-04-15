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Депутат Чаплин перечислил дачные работы, которые необходимо успеть до конца мая

Депутат Чаплин перечислил дачные работы, которые необходимо успеть до конца мая

15 апреля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Обрезка деревьев и подготовка почвы к посадкам являются обязательными дачными работами, которые необходимо успеть сделать до конца весны.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Государственной Думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина, до начала лета нужно подготовить почву для посева. Эта работа включает в себя очистку грядок от остатков прошлогодних растений и сорняков, а также удобрение земли органическими и минеральными веществами.

В мае можно приступить к посадке некоторых цветов — к июню они уже будут цвести. В последний месяц весны рекомендуется сеять овощи, такие как редис, щавель и зелень — первый свежий урожай также можно будет получить уже в июне.

Чаплин отметил, что перед началом лета необходимо подготовить систему полива на дачном участке. В первую очередь речь идет об автоматическом поливе.

Как напомнил парламентарий, для защиты деревьев и кустарников от паразитов рекомендуется их побелить, удалить с них сухие и поврежденные ветви, обработать препаратами от вредителей и болезней.

Не нужно забывать и о защите участка от грызунов. В этом помогут ловушки, размещенные в доме или возле посадок на участке.

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