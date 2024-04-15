Депутат Чаплин перечислил дачные работы, которые необходимо успеть до конца мая

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Государственной Думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина, до начала лета нужно подготовить почву для посева. Эта работа включает в себя очистку грядок от остатков прошлогодних растений и сорняков, а также удобрение земли органическими и минеральными веществами.
В мае можно приступить к посадке некоторых цветов — к июню они уже будут цвести. В последний месяц весны рекомендуется сеять овощи, такие как редис, щавель и зелень — первый свежий урожай также можно будет получить уже в июне.
Чаплин отметил, что перед началом лета необходимо подготовить систему полива на дачном участке. В первую очередь речь идет об автоматическом поливе.
Как напомнил парламентарий, для защиты деревьев и кустарников от паразитов рекомендуется их побелить, удалить с них сухие и поврежденные ветви, обработать препаратами от вредителей и болезней.
Не нужно забывать и о защите участка от грызунов. В этом помогут ловушки, размещенные в доме или возле посадок на участке.