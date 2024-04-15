Белгородцы из четырёх районов пожаловались на плохую уборку после зимы

Как отметил губернатор, в рамках мониторинга обращений жителей по некоторым муниципалитетам идёт рост неудовлетворённости в части весенней очистки населённых пунктов. Первое место по числу жалоб занял Старооскольский округ (43 обращения). На втором месте — Губкин (40 жалоб), на третьем месте — Белгород (30 жалоб) и на четвёртом месте — Алексеевка. В целом жители жалуются на плохую уборку мусора, песка и листьев с газонов.