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Published Сегодня, 07:23

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Белгородцы из четырёх районов пожаловались на плохую уборку после зимы

Белгородцы из четырёх районов пожаловались на плохую уборку после зимы

15 апреля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
На первом месте по числу жалоб Староосколький округ. Глава региона Вячеслав Гладков соберёт обращения от жителей региона до среды, 17 апреля. На устранение недочётов у муниципалитетов будет неделя.
Сюжет
Мусор

Как отметил губернатор, в рамках мониторинга обращений жителей по некоторым муниципалитетам идёт рост неудовлетворённости в части весенней очистки населённых пунктов. Первое место по числу жалоб занял Старооскольский округ (43 обращения). На втором месте — Губкин (40 жалоб), на третьем месте — Белгород (30 жалоб) и на четвёртом месте — Алексеевка. В целом жители жалуются на плохую уборку мусора, песка и листьев с газонов.

Гладков отметил, что в среду, 17 апреля, попросит людей прислать ему обращения с фото, которые подтвердят некачественную работу органов местного самоуправления. Люди могут пожаловаться на уборку песка с проезжей части, тротуаров, газонов, на покраску цоколей жилых домов, деревьев, уборку мусора и т. д.

Думаю, что обращений будет достаточно много. В четверг, 18 апреля, опубликуем реестр. После этого будет неделя на отработку каждой жалобы. Это должен быть не отчёт друг перед другом, а оценка жителей. Вижу, что жители правы. Я не удивился бы, если бы жители Грайворона или Шебекино жаловались. Но я удивляюсь жалобам в Старом Осколе, Губкине и Алексеевке, где достаточно спокойно.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Мусор#Шебекино#Грайворон#Старооскольский округ#Белгород#Органы местного самоуправления#Тротуары#Проезжая часть
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