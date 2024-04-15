Белгородцы из четырёх районов пожаловались на плохую уборку после зимы

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как отметил губернатор, в рамках мониторинга обращений жителей по некоторым муниципалитетам идёт рост неудовлетворённости в части весенней очистки населённых пунктов. Первое место по числу жалоб занял Старооскольский округ (43 обращения). На втором месте — Губкин (40 жалоб), на третьем месте — Белгород (30 жалоб) и на четвёртом месте — Алексеевка. В целом жители жалуются на плохую уборку мусора, песка и листьев с газонов.
Гладков отметил, что в среду, 17 апреля, попросит людей прислать ему обращения с фото, которые подтвердят некачественную работу органов местного самоуправления. Люди могут пожаловаться на уборку песка с проезжей части, тротуаров, газонов, на покраску цоколей жилых домов, деревьев, уборку мусора и т. д.
Думаю, что обращений будет достаточно много. В четверг, 18 апреля, опубликуем реестр. После этого будет неделя на отработку каждой жалобы. Это должен быть не отчёт друг перед другом, а оценка жителей. Вижу, что жители правы. Я не удивился бы, если бы жители Грайворона или Шебекино жаловались. Но я удивляюсь жалобам в Старом Осколе, Губкине и Алексеевке, где достаточно спокойно.
Вячеслав Гладков