Белгородский «Салют» уступил «Композиту» из Подмосковья

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Published Сегодня, 06:57
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14 апреля состоялся матч LEON-Второй лиги Б. Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с командой из Павловского Посада «Композит». Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске. Матч закончился счётом 0:2 в пользу «Композита».
В первом тайме была какая-то боязнь, не хватало точности передач в элементарных моментах. Во втором тайме курьёзный гол пропустили. Мы пока не играем на 100%. Будем разбираться, в чём дело.
Виктор Навоченко, главный тренер «Салюта»
По итогам второго тура группы 3 LEON-Второй лиги Б «Салют» находится на 12-м месте в турнирной таблице. Первое место сейчас занимает московское «Строгино».