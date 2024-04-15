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Футбол

Белгородский «Салют» уступил «Композиту» из Подмосковья

15 апреля 2024, 06:57
Фото: страница ФК «Салют» в ВК
Футбол
Игра проходила в Ногинске на стадионе «Знамя» 14 апреля. Матч завершился счётом 0:2 в пользу соперника, сообщили в пресс-службе белгородского футбольного клуба.
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Футбол

14 апреля состоялся матч LEON-Второй лиги Б. Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с командой из Павловского Посада «Композит». Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске. Матч закончился счётом 0:2 в пользу «Композита».

В первом тайме была какая-то боязнь, не хватало точности передач в элементарных моментах. Во втором тайме курьёзный гол пропустили. Мы пока не играем на 100%. Будем разбираться, в чём дело.
Виктор Навоченко, главный тренер «Салюта»

По итогам второго тура группы 3 LEON-Второй лиги Б «Салют» находится на 12-м месте в турнирной таблице. Первое место сейчас занимает московское «Строгино».

Когда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?
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