Белгородский «Салют» уступил «Композиту» из Подмосковья

14 апреля состоялся матч LEON-Второй лиги Б. Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с командой из Павловского Посада «Композит». Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске. Матч закончился счётом 0:2 в пользу «Композита».