Белгородка обманула студентов на 185 тысяч рублей, пообещав им помочь сдать сессию

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
24-летняя белгородка в сентябре 2022 года пообещала знакомому студенту помочь успешно сдать зачёты и экзамены. При этом действительно оказать помощь в этом вопросе девушка не могла.
С ноября 2022 года по январь 2023 года студент передавал белгородке свои деньги и деньги своих знакомых. Всего за обещанную помощь девушка получила 185 500 рублей. После этого белгородка скрылась и потратила деньги на собственные нужды.
В отношении жительницы Белгорода возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование дела уже завершилось, поэтому материалы отправили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.