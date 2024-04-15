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Белгородка пойдёт под суд за мошенничество против студентов

Белгородка обманула студентов на 185 тысяч рублей, пообещав им помочь сдать сессию

15 апреля 2024, 14:10
Фото: 1MI

Белгородка пойдёт под суд за мошенничество против студентов

Молодая белгородка обманула своего знакомого, пообещав ему помочь успешно сдать экзамены и зачёты в университете. За обещанную помощь молодой человек и несколько его знакомых передали белгородке 185,5 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном следкоме.

24-летняя белгородка в сентябре 2022 года пообещала знакомому студенту помочь успешно сдать зачёты и экзамены. При этом действительно оказать помощь в этом вопросе девушка не могла.

С ноября 2022 года по январь 2023 года студент передавал белгородке свои деньги и деньги своих знакомых. Всего за обещанную помощь девушка получила 185 500 рублей. После этого белгородка скрылась и потратила деньги на собственные нужды.

В отношении жительницы Белгорода возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование дела уже завершилось, поэтому материалы отправили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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