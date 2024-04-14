Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Жителей Яковлевского округа предупредили о плановых работах российских военнослужащих на полигоне. Они пройдут с 13:30 до 16:00 14 апреля.
Местных жителей попросили сохранять спокойствие.
Напомним, что недавно ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области. Кроме того, была уничтожена казарма и склады боеприпасов ВСУ. Удар наносился расчётом гаубиц «Мста-С».
Также сообщалось, что российские военные уничтожили уже свыше 20 миномётных расчётов и пять артиллерийских орудий ВСУ.