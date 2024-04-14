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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Белгородцев предупредили о плановых работах российских военнослужащих

Под Белгородом может быть громко. В чём дело?

14 апреля 2024, 10:28
Фото: Bel.ru

Белгородцев предупредили о плановых работах российских военнослужащих

С 13:30 до 16:00 на полигоне в Яковлевском горокруге будут проходить плановые работы ВС РФ. Об этом сообщает местная администрация. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Жителей Яковлевского округа предупредили о плановых работах российских военнослужащих на полигоне. Они пройдут с 13:30 до 16:00 14 апреля.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие.

Напомним, что недавно ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области. Кроме того, была уничтожена казарма и склады боеприпасов ВСУ. Удар наносился расчётом гаубиц «Мста-С».

Также сообщалось, что российские военные уничтожили уже свыше 20 миномётных расчётов и пять артиллерийских орудий ВСУ.

ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Полигон#Белгород#Яковлевский горокруг#ВС РФ
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