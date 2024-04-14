Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:14

Published Сегодня, 01:14

Modified Сегодня, 01:16

Updated Сегодня, 01:16

Иран выпустил свыше 200 ракет и беспилотников по Израилю

Ещё одна война: Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников

14 апреля 2024, 01:14
Фото: Изображение Midjourney

Иран выпустил свыше 200 ракет и беспилотников по Израилю

Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю, большинство из них было перехвачено. Однако армейская база получила незначительный ущерб, а девочка-бедуинка на юге страны получила ранения. Атака Ирана была ответом на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.

Согласно сообщению, пресс-секретарь армии Израиля, Даниэль Хагари, сообщил о том, что Иран выпустил более 200 ракет и ударных беспилотников по Израилю. Однако большинство из них было перехвачено до достижения цели. В ходе атаки использовались как крылатые, так и баллистические ракеты, причем большинство последних удалось перехватить.

В результате атаки некоторый ущерб был нанесен одной армейской базе в Израиле, а также получила ранения девочка-бедуинка на юге страны. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака является ответом на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. Различные источники сообщают, что в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В ответ на эти события Вооруженные силы Израиля переведены в повышенную боевую готовность. США заявили, что будут поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом, призывая Вашингтон «держаться подальше».

Важно отметить, что 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В результате этой операции погибли семь офицеров, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Иран заявил о своем праве на ответные меры.

#Евгений Грицков#Конфликт#Иран#Ракеты#Израиль#Атака#Беспилотники#Крылатые ракеты#Баллистические ракеты
Подпишитесь
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Вчера, 09:08
Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ
Вчера, 11:23
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Вчера, 12:16
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
12 апреля, 13:21
Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу
Вчера, 07:39
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
12 апреля, 17:03
"