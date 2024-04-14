Ещё одна война: Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
Согласно сообщению, пресс-секретарь армии Израиля, Даниэль Хагари, сообщил о том, что Иран выпустил более 200 ракет и ударных беспилотников по Израилю. Однако большинство из них было перехвачено до достижения цели. В ходе атаки использовались как крылатые, так и баллистические ракеты, причем большинство последних удалось перехватить.
В результате атаки некоторый ущерб был нанесен одной армейской базе в Израиле, а также получила ранения девочка-бедуинка на юге страны. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака является ответом на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. Различные источники сообщают, что в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.
В ответ на эти события Вооруженные силы Израиля переведены в повышенную боевую готовность. США заявили, что будут поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом, призывая Вашингтон «держаться подальше».
Важно отметить, что 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В результате этой операции погибли семь офицеров, включая двух высокопоставленных генералов-советников. Иран заявил о своем праве на ответные меры.