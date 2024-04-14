Ещё одна война: Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников

В результате атаки некоторый ущерб был нанесен одной армейской базе в Израиле, а также получила ранения девочка-бедуинка на юге страны. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака является ответом на разрушение иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. Различные источники сообщают, что в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.