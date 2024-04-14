Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Для грайворонцев в Белгороде подготовили новую партию продуктовых наборов

Для грайворонцев в Белгороде подготовили новую партию продуктовых наборов

14 апреля 2024, 07:07
Фото: 1MI
Выдавать их начнут с 15 апреля в КЦ «Октябрь». Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов во время прямого эфира.

В Белгороде с 15 апреля отселённые жители Грайворонского округа смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет организована в КЦ «Октябрь». Получить их можно будет с 10:00 до 19:00.

В настоящий момент в областном центре жителям Грайворонского округа было выдано порядка 1500 наборов гуманитарной помощи.

Напомним, что продуктовые наборы для жителей Грайворонского округа начали выдавать с 21 марта. Получить его могут жители нескольких населённых пунктов округа. В набор входят крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, чай, печенье и другие продукты.

Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?
Узнать подробнее
Читайте также:
Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?Жителям Грайворонского горокруга начнут выдавать продуктовые наборыНе то количество и пряники — камни: что не устроило грайворонцев в продуктовых пайках
#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Продуктовый набор#Белгород#Грайворонский горокруг#Валентин Демидов
Подпишитесь
В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области
Сегодня, 08:05
Пострадал человек, повреждены дома: Белгородская область под ударом ВСУ
Сегодня, 09:07
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Вчера, 12:16
Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей
Сегодня, 06:15
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
12 апреля, 17:03
"