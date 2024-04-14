Для грайворонцев в Белгороде подготовили новую партию продуктовых наборов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Белгороде с 15 апреля отселённые жители Грайворонского округа смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет организована в КЦ «Октябрь». Получить их можно будет с 10:00 до 19:00.
В настоящий момент в областном центре жителям Грайворонского округа было выдано порядка 1500 наборов гуманитарной помощи.
Напомним, что продуктовые наборы для жителей Грайворонского округа начали выдавать с 21 марта. Получить его могут жители нескольких населённых пунктов округа. В набор входят крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, чай, печенье и другие продукты.