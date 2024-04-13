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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

В Белгородской области объявили об угрозе атаки БПЛА

В Белгородской области объявили об угрозе атаки БПЛА

13 апреля 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Рассылку жители региона получили в районе 12:00. В это же время стало известно, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в Белгородском районе. Есть пострадавший.

13 апреля около 12:00 жители региона получили рассылку с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Практически в это же время глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в Белгородском районе. Пострадал тракторист. Его доставили в больницу.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией региона сбили два БПЛА самолётного типа. Это произошло с разницей в час.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Больница#КамАЗ#Беспилотник#Пострадавший#Рассылка#Белгород#БПЛА#Дроны#Камикадзе
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