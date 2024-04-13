В Белгородской области объявили об угрозе атаки БПЛА

13 апреля около 12:00 жители региона получили рассылку с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Практически в это же время глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в Белгородском районе. Пострадал тракторист. Его доставили в больницу.