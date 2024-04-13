В Белгородской области объявили об угрозе атаки БПЛА

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
13 апреля около 12:00 жители региона получили рассылку с предупреждением об угрозе атаки БПЛА. Практически в это же время глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в Белгородском районе. Пострадал тракторист. Его доставили в больницу.
Ранее в Минобороны заявили, что над территорией региона сбили два БПЛА самолётного типа. Это произошло с разницей в час.