Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Сергей. Он рассказал, что возле ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б в Белгороде сокращают и без того маленькую парковку. Читатель также отметил, что по малой Богданке вместо парковки сделали полосу для разгона, при этом напротив много места, но его не трогают.
Со стороны улицы Студенческая треть парковки заложили плиткой для пешеходов, хотя для них и так широкая тропа. Так власти помогают бизнесу. Отсутствие парковочных мест напрямую влияет на посещаемость ТЦ. А теперь ещё автомобилисты начнут парковаться в соседнем жилом дворе, когда жители и так постоянно ругались на чужие машины.
Сергей
Напомним, в начале апреля на парковку около кинотеатра «Русич» был прилёт «Вампира». Репортаж с места событий читайте по ссылке.