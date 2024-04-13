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Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ

Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ

13 апреля 2024, 11:23
Фото: Bel.ru
Читатель Бел.Ру рассказал, что парковку уменьшили около ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б. Мужчина отметил, что посещаемость торгового центра упадёт, а автомобилисты будут оставлять свои машины в соседних дворах.

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Сергей. Он рассказал, что возле ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б в Белгороде сокращают и без того маленькую парковку. Читатель также отметил, что по малой Богданке вместо парковки сделали полосу для разгона, при этом напротив много места, но его не трогают.

Со стороны улицы Студенческая треть парковки заложили плиткой для пешеходов, хотя для них и так широкая тропа. Так власти помогают бизнесу. Отсутствие парковочных мест напрямую влияет на посещаемость ТЦ. А теперь ещё автомобилисты начнут парковаться в соседнем жилом дворе, когда жители и так постоянно ругались на чужие машины.
Сергей
Фото: Bel.ru

Напомним, в начале апреля на парковку около кинотеатра «Русич» был прилёт «Вампира». Репортаж с места событий читайте по ссылке.

Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто
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#Кристина Семенчук#Парковка#Автомобилисты#Эксклюзив#Белгород#Проспект Б. Хмельницкого#Власти#Адрес
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