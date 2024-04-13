Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ

В редакцию Бел.Ру обратился белгородец Сергей. Он рассказал, что возле ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б в Белгороде сокращают и без того маленькую парковку. Читатель также отметил, что по малой Богданке вместо парковки сделали полосу для разгона, при этом напротив много места, но его не трогают.