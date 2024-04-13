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Белгородка заплатит штраф за парковку на тротуаре

Белгородка заплатит штраф за парковку на тротуаре

13 апреля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Женщина оставила свой автомобиль на тротуаре на улице 3-го Интернационала в Белгороде. Фото появилось в Сети. Полицейские установили личность нарушителя, сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, в Сети появилось фото, на котором видно, как водитель автомобиля ВАЗ 2110 припарковал машину на тротуаре. Это произошло на улице 3-го Интернационала в Белгороде.

Полицейские установили личность владельца машины. Ею оказалась 46-летняя женщина. В отношении белгородки составили административный материал по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ. Она выплатит штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, в редакцию Бел.Ру обратился читатель, который рассказал, что возле ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б в Белгороде сокращают маленькую парковку.

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#Кристина Семенчук#Парковка#Водитель#Штраф#Автомобиль#Полицейские#Белгородка#Белгород#Ведомство#Проспект Б. Хмельницкого#Личность
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