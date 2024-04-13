Белгородка заплатит штраф за парковку на тротуаре

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По информации ведомства, в Сети появилось фото, на котором видно, как водитель автомобиля ВАЗ 2110 припарковал машину на тротуаре. Это произошло на улице 3-го Интернационала в Белгороде.
Полицейские установили личность владельца машины. Ею оказалась 46-летняя женщина. В отношении белгородки составили административный материал по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ. Она выплатит штраф в размере 1000 рублей.
Напомним, в редакцию Бел.Ру обратился читатель, который рассказал, что возле ТЦ по адресу проспект Б. Хмельницкого, 104б в Белгороде сокращают маленькую парковку.