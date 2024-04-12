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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Сирена

Спустя полчаса после отбоя: в Белгороде вновь было громко

12 апреля 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Ракетную опасность объявили в Белгороде второй раз за день

В столице региона прозвучала сирена, но взрывов не было. Вместе с тем ракетную опасность объявили также в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском горокругах.

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность. Помимо этого, предупреждение выпустили для жителей Белгородского района, Валуйского и Шебекинского горокругов.

В столице региона взрывов не было, но выла сирена. Примечательно, что вторую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя полчаса после отбоя первой.

Информации о последствиях не поступало.

Отбой ракетной опасности в столице региона, Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском горокругах объявили около 18:35.

Напомним, что утром в Белгороде беспилотник врезался в административное здание. Ранены двое мужчин. Ещё два беспилотника сбили в Белгородском районе. Осколками повреждён автомобиль в Дубовом.

В Белгороде прозвучали взрывы, объявлена ракетная опасность
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