Спустя полчаса после отбоя: в Белгороде вновь было громко

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность. Помимо этого, предупреждение выпустили для жителей Белгородского района, Валуйского и Шебекинского горокругов.
В столице региона взрывов не было, но выла сирена. Примечательно, что вторую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя полчаса после отбоя первой.
Информации о последствиях не поступало.
Отбой ракетной опасности в столице региона, Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском горокругах объявили около 18:35.
Напомним, что утром в Белгороде беспилотник врезался в административное здание. Ранены двое мужчин. Ещё два беспилотника сбили в Белгородском районе. Осколками повреждён автомобиль в Дубовом.