Росконгресс готовится представить на ПМЭФ-2024 проект «Потенциал страны. Карьера»

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Данная инициатива призвана стать частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив фонда. Об этом пишет 56orb.ru.
Как рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, участие в проекте «Потенциал страны. Карьера» предоставляет возможность компаниям презентовать собственные рекрутинговые программы, карьерные лестницы, а также обсудить проблематику трудоустройства и внести свой вклад в создание кадрового потенциала страны.
По его словам, проект станет естественным дополнением деловой программы молодежного дня ПМЭФ, целью которого является создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе.
Александр Стуглев выразил уверенность, что инициатива фонда существенно повлияет на формирование резерва из талантливых кадров для ведущих предприятий страны из всех сфер экономики.
Как правило, в последний день работы ПМЭФ проходит Международный молодежный экономический форум. Участниками этого мероприятия всегда становятся талантливые студенты, молодые управленцы и предприниматели, аспиранты, а также ученые.
На один день площадка грандиозного экономического мероприятия страны становится пространством для молодых людей. «Потенциал страны. Карьера» — это технологичная ярмарка вакансий, которая сочетает карьерные возможности, программы и решения от ведущих компаний, принимающих участие в форуме, для учащихся вузов и молодых специалистов без опыта работы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площадке форума для участников молодежного дня будет презентован чат-бот. Благодаря этому приложению можно будет ознакомиться с программами стажировок, обучения, а также вакансиями.
Начиная с 2020 года Фонд Росконгресс разрабатывает и воплощает в жизнь собственные социальные и образовательные инициативы по поддержке молодежи на всех этапах развития — от получения образования до успешного построения карьеры. Все инициативы фонда становятся частью экосистемы, ориентированной на развитие кадрового потенциала страны. Повышенное внимание при реализации своих проектов фонд уделяет учащимся школ, студентам и начинающим специалистам по всей стране, находящимся в сложной жизненной ситуации и испытывающим трудности с обучением и трудоустройством, в том числе людям, имеющим инвалидность или физические ограничения.
Медиахолдинг 1MI уже традиционно выступает информационным партнером ПМЭФ.