Росконгресс готовится представить на ПМЭФ-2024 проект «Потенциал страны. Карьера»

На один день площадка грандиозного экономического мероприятия страны становится пространством для молодых людей. «Потенциал страны. Карьера» — это технологичная ярмарка вакансий, которая сочетает карьерные возможности, программы и решения от ведущих компаний, принимающих участие в форуме, для учащихся вузов и молодых специалистов без опыта работы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На площадке форума для участников молодежного дня будет презентован чат-бот. Благодаря этому приложению можно будет ознакомиться с программами стажировок, обучения, а также вакансиями.