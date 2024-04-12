Одна из белгородских компаний «Газпрома» отчиталась об убытках на 170 млн рублей

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По итогам работы в прошедшем году «Газпром газораспределение Белгород» ушло в убытки на 170 млн рублей.
По данным информационной системы «СПАРК», выручка белгородской компании составила 3,7 млрд рублей. «Газпром газораспределение Белгород» сейчас участвует в 21 арбитражном деле. Как истец — на общую сумму в 1,4 млн. Как ответчик — на 270 тысяч.
Общество участвует в 13 госзакупках на 2,1 млн рублей. На конец 2022 года 86% акций компании владело АО «Газпром распределение».
Генеральный директор компании — Константин Выродов. Ранее его пост занимал Александр Сергиенко. В должности ныне подозреваемый в получениях взяток Сергиенко пробыл почти полтора года: с декабря 2021 по март 2023-го.