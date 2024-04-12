Одна из белгородских компаний «Газпрома» отчиталась об убытках на 170 млн рублей

По данным информационной системы «СПАРК», выручка белгородской компании составила 3,7 млрд рублей. «Газпром газораспределение Белгород» сейчас участвует в 21 арбитражном деле. Как истец — на общую сумму в 1,4 млн. Как ответчик — на 270 тысяч.