Коттедж за 100 млн рублей? Топ-5 элитных домов, которые пытаются продать в Белгороде

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Пока в Белгородской области сохраняется неспокойная оперативная обстановка, многие жители принимают решение переехать в более безопасные регионы. Для приобретения нового жилья и начала новой жизни нужны деньги, которые проще всего получить, продав свой старый дом.
Однако не все жители выставляют на продажу обычные дома: встречаются и элитные коттеджи, цены на которые очень высокие. Топ-5 элитных коттеджей Белгорода редакция Бел.Ру собрала в один материал, основываясь на объявлениях, размещённых на популярных сайтах.
Этот топ открывает дом с самой низкой ценой среди дорогих элитных домов. Одноэтажное домовладение находится в Новом микрорайоне Белгорода: его площадь составляет 270 квадратных метров, а участок — всего 15 соток.
Такая стоимость, вероятно, связана с тем, что дом стал победителем городских конкурсов «Лучшее домовладение». На его территории есть гараж, летняя терраса, баня и гостевой дом.
В Белгороде также продают двухэтажный дом площадью 360 квадратных метров, который размещён на участке в 27 соток вблизи леса и водохранилища.
На территории есть летний и гостевой дома, два больших гаража, три террасы, три бассейна и два вольера для собак. Помимо прочего, на участке есть зона для прогулки с питомцами.
В Белгороде в Новом микрорайоне продают трёхэтажный коттедж площадью 580 квадратных метров, расположенный на участке в 80 соток. На территории есть дом, гостевой дом с бассейном и летняя кухня. Всего в здании пять спален.
В объявлении также сообщили, что в доме тёплые полы, а в интерьере использовались дизайнерские детали. На участке есть собственный пруд с различными растениями, летняя кухня и беседка с камином. За декорациями на участке ведётся профессиональный уход.
На предпоследнем месте по стоимости находится трёхэтажный дом площадью 750 квадратных метров. Расположен он на участке в 30 соток по улице Донецкой в Белгороде.
Исходя из информации, указанной на сайте, на первых двух этажах расположены спальни, гостиные, терраса и кухня. Всего спален пять, а в большой взрослой установлен джакузи. В цоколе есть бассейн, баня, сауна, хамам, зоны для массажа и отдыха и тренажёрный зал.
Дом расположен вблизи водоёма, поэтому с участка можно выйти к водохранилищу. На территории также присутствует зона активного отдыха, детская площадка, открытый бассейн, летняя кухня и веранда, где можно пообедать.
Помимо этого, на участке установлена баня, внутри которой также есть санузел, душ, купель и кухня.
Самым дорогим жильём стала резиденция в Белгороде по улице Щорса, которую хозяин предлагает купить за 100 млн рублей. Четырёхэтажный коттедж площадью 700 квадратных метров размещён на участке 40 соток. На этой же территории находится и гостевой дом, чья площадь составляет 500 квадратных метров: в него входит бассейн и банный комплекс.
Несмотря на то, что участок сам по себе большой, с его территории можно выйти в лесной массив, который также можно арендовать — для этого доступны ещё 50 соток.
В Белгородской области продолжает увеличиваться количество объявлений по продаже элитной недвижимости: связано это в основном со специальной военной операцией и неспокойной оперативной обстановкой в регионе.
Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский недавно рассказывал Бел.Ру, что в настоящий момент недвижимость в регионе продаётся, только если цены на неё гораздо ниже рыночной. В противном же случае элитная недвижимость будет стоять непроданной достаточно долго.
«Дорогие объекты стали чаще продаваться, но покупаться чаще не стали. На рынок „вылетело“ много объявлений. Это касается как домов, так и дорогих земельных участков. Но всё зависит от стоимости — если она низкая из-за срочной продажи, объект купят», — рассказал эксперт.