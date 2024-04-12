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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Коттедж за 100 млн рублей? Топ-5 элитных домов, которые пытаются продать в Белгороде

Коттедж за 100 млн рублей? Топ-5 элитных домов, которые пытаются продать в Белгороде

12 апреля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжают уезжать в другие регионы из-за непрекращающихся обстрелов, поэтому на рынке появляется всё больше недвижимости, которую можно купить. Однако не всегда цены на дома находятся в пределах разумного. Самую высокую стоимость на коттеджи редакция Бел.Ру собрала в одном материале.

Пока в Белгородской области сохраняется неспокойная оперативная обстановка, многие жители принимают решение переехать в более безопасные регионы. Для приобретения нового жилья и начала новой жизни нужны деньги, которые проще всего получить, продав свой старый дом.

Однако не все жители выставляют на продажу обычные дома: встречаются и элитные коттеджи, цены на которые очень высокие. Топ-5 элитных коттеджей Белгорода редакция Бел.Ру собрала в один материал, основываясь на объявлениях, размещённых на популярных сайтах.

Одноэтажный дом за 52 млн рублей

Этот топ открывает дом с самой низкой ценой среди дорогих элитных домов. Одноэтажное домовладение находится в Новом микрорайоне Белгорода: его площадь составляет 270 квадратных метров, а участок — всего 15 соток.

Такая стоимость, вероятно, связана с тем, что дом стал победителем городских конкурсов «Лучшее домовладение». На его территории есть гараж, летняя терраса, баня и гостевой дом.

Дом в Белгороде за 52 млн рублейДом в Белгороде за 52 млн рублей
Дом в Белгороде за 52 млн рублейДом в Белгороде за 52 млн рублей
Дом в Белгороде за 52 млн рублейДом в Белгороде за 52 млн рублей
Дом в Белгороде за 52 млн рублейДом в Белгороде за 52 млн рублей
Дом в Белгороде за 52 млн рублей
Фото: Циан

Двухэтажный коттедж за 68 млн рублей

В Белгороде также продают двухэтажный дом площадью 360 квадратных метров, который размещён на участке в 27 соток вблизи леса и водохранилища.

На территории есть летний и гостевой дома, два больших гаража, три террасы, три бассейна и два вольера для собак. Помимо прочего, на участке есть зона для прогулки с питомцами.

Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублейДом в Белгороде за 68 млн рублей
Дом в Белгороде за 68 млн рублей
Фото: Циан

Трёхэтажный дом за 80 млн рублей

В Белгороде в Новом микрорайоне продают трёхэтажный коттедж площадью 580 квадратных метров, расположенный на участке в 80 соток. На территории есть дом, гостевой дом с бассейном и летняя кухня. Всего в здании пять спален.

В объявлении также сообщили, что в доме тёплые полы, а в интерьере использовались дизайнерские детали. На участке есть собственный пруд с различными растениями, летняя кухня и беседка с камином. За декорациями на участке ведётся профессиональный уход.

Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублейДом в Белгороде за 80 млн рублей
Дом в Белгороде за 80 млн рублей
Фото: Циан

Трёхэтажный дом за 82 млн рублей

На предпоследнем месте по стоимости находится трёхэтажный дом площадью 750 квадратных метров. Расположен он на участке в 30 соток по улице Донецкой в Белгороде.

Исходя из информации, указанной на сайте, на первых двух этажах расположены спальни, гостиные, терраса и кухня. Всего спален пять, а в большой взрослой установлен джакузи. В цоколе есть бассейн, баня, сауна, хамам, зоны для массажа и отдыха и тренажёрный зал.

Дом расположен вблизи водоёма, поэтому с участка можно выйти к водохранилищу. На территории также присутствует зона активного отдыха, детская площадка, открытый бассейн, летняя кухня и веранда, где можно пообедать.

Помимо этого, на участке установлена баня, внутри которой также есть санузел, душ, купель и кухня.

Дом в Белгороде за 82 млн рублейДом в Белгороде за 82 млн рублей
Дом в Белгороде за 82 млн рублей Дом в Белгороде за 82 млн рублей
Дом в Белгороде за 82 млн рублей Дом в Белгороде за 82 млн рублей
Дом в Белгороде за 82 млн рублей Дом в Белгороде за 82 млн рублей
Дом в Белгороде за 82 млн рублейДом в Белгороде за 82 млн рублей
Дом в Белгороде за 82 млн рублей
Фото: Циан

Коттедж и гостевой дом за 100 млн рублей

Самым дорогим жильём стала резиденция в Белгороде по улице Щорса, которую хозяин предлагает купить за 100 млн рублей. Четырёхэтажный коттедж площадью 700 квадратных метров размещён на участке 40 соток. На этой же территории находится и гостевой дом, чья площадь составляет 500 квадратных метров: в него входит бассейн и банный комплекс.

Несмотря на то, что участок сам по себе большой, с его территории можно выйти в лесной массив, который также можно арендовать — для этого доступны ещё 50 соток.

Коттедж за 100 млн рублейКоттедж за 100 млн рублей
Коттедж за 100 млн рублейКоттедж за 100 млн рублей
Коттедж за 100 млн рублейКоттедж за 100 млн рублей
Коттедж за 100 млн рублейКоттедж за 100 млн рублей
Коттедж за 100 млн рублей
Фото: Циан

Почему элитную недвижимость мало покупают?

В Белгородской области продолжает увеличиваться количество объявлений по продаже элитной недвижимости: связано это в основном со специальной военной операцией и неспокойной оперативной обстановкой в регионе.

Руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский недавно рассказывал Бел.Ру, что в настоящий момент недвижимость в регионе продаётся, только если цены на неё гораздо ниже рыночной. В противном же случае элитная недвижимость будет стоять непроданной достаточно долго.

«Дорогие объекты стали чаще продаваться, но покупаться чаще не стали. На рынок „вылетело“ много объявлений. Это касается как домов, так и дорогих земельных участков. Но всё зависит от стоимости — если она низкая из-за срочной продажи, объект купят», — рассказал эксперт.
Предложений - море, спроса нет: почему в Белгороде не продаётся элитная недвижимость
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