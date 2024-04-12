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Контракты на вывоз ТКО пока не помогли: «Еврологистик» отчитался об убытках

Контракты на вывоз ТКО пока не помогли: «Еврологистик» отчитался об убытках

12 апреля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Белгородская налоговая обратилась в суд с заявлением о признании компании «Еврологистик» банкротом. В феврале стороны заключили мировое соглашение. Спустя время фирма отчиталась о финансовых показателях за 2023 год.
Сюжет
Суд

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Еврологистик» зарегистрирован в Белгородском районе с 2014 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Бенефициар — Алексей Грищенко. Он же является владельцем.

По итогам 2023 года при выручке от продажи в 1,1 млрд рублей убыток организации составил 87 тысяч рублей. При этом чистые активы достигли 56 млн рублей.

Ранее УФНС по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании компании «Еврологистик» банкротом. В феврале стороны заключили мировое соглашение. Погашать задолженность организация будет равными частями ежемесячно в течение года.

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