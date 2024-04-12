Контракты на вывоз ТКО пока не помогли: «Еврологистик» отчитался об убытках

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Еврологистик» зарегистрирован в Белгородском районе с 2014 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Бенефициар — Алексей Грищенко. Он же является владельцем.
По итогам 2023 года при выручке от продажи в 1,1 млрд рублей убыток организации составил 87 тысяч рублей. При этом чистые активы достигли 56 млн рублей.
Ранее УФНС по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании компании «Еврологистик» банкротом. В феврале стороны заключили мировое соглашение. Погашать задолженность организация будет равными частями ежемесячно в течение года.