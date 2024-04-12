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Компания «ДиКК» в Старом Осколе отчиталась о выручке в почти 3 млрд рублей

Компания «ДиКК» в Старом Осколе отчиталась о выручке в почти 3 млрд рублей

12 апреля 2024, 13:39
Фото: 1MI
Занимающаяся продажей алкоголя компания «ДиКК» опубликовала финансовые отчёты за 2023 год. По данным «СПАРК», чистая прибыть «ДиКК» составила 78 млн рублей.

ООО «ДиКК» функционирует с 1998 года в городе Старый Оскол. Основным видом деятельности компании являются поставки, хранение и торговля алкогольной продукцией. Помимо основной деятельности, за компанией зарегистрировано 116 видов дополнительной деятельности.

За 2023 год Общество отчиталось о выручке в 2,7 млрд рублей и о чистой прибыли в 78 млн рублей.

С 2021 года «ДиКК» владеют ООО «Траст» с 90% долей и Владимир Трякин с 10%. А с 2011 года ООО «УК Агат» занимается управлением ООО «ДиКК». Генеральным директором «Агата» также является Владимир Трякин.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Выручка#Бизнес#Алкогольная продукция#Белгородский бизнес#Владимир Трякин
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