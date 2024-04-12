Компания «ДиКК» в Старом Осколе отчиталась о выручке в почти 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
ООО «ДиКК» функционирует с 1998 года в городе Старый Оскол. Основным видом деятельности компании являются поставки, хранение и торговля алкогольной продукцией. Помимо основной деятельности, за компанией зарегистрировано 116 видов дополнительной деятельности.
За 2023 год Общество отчиталось о выручке в 2,7 млрд рублей и о чистой прибыли в 78 млн рублей.
С 2021 года «ДиКК» владеют ООО «Траст» с 90% долей и Владимир Трякин с 10%. А с 2011 года ООО «УК Агат» занимается управлением ООО «ДиКК». Генеральным директором «Агата» также является Владимир Трякин.