Иностранца арестовали за оправдание расстрела мобилизованных на Белгородчине

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
43-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии заключили под стражу на два месяца. Поводом стали видео, которые он публиковал на личных страницах в ВК и ОК. Задержали мужчину в Хакасии.
В региональном управлении ФСБ заявили, что опубликованные в Сети материалы содержали «пропаганду террористической деятельности, выраженную в ненависти к русскому народу, а также в оправдании расстрела мобилизованных в Белгородской области».
Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Известно, что мужчина проживал в Саяногорске.
Что касается стрельбы в Белгородской области, то речь, судя по всему, шла о ЧП в одной из воинских частей в октябре 2022 года. Сообщалось, что двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу в ходе занятий с добровольцами. Погибли 11 человек, 15 пострадали. Стрелявших убили на месте.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. Белгородцев среди пострадавших не было.