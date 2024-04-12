Иностранца арестовали за оправдание расстрела мобилизованных на Белгородчине

Что касается стрельбы в Белгородской области, то речь, судя по всему, шла о ЧП в одной из воинских частей в октябре 2022 года. Сообщалось, что двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу в ходе занятий с добровольцами. Погибли 11 человек, 15 пострадали. Стрелявших убили на месте.