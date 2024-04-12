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Арест

Иностранца арестовали за оправдание расстрела мобилизованных на Белгородчине

12 апреля 2024, 11:32
Фото: 1MI
Арест
Уроженец одной из стран Центральной Азии публиковал в Сети соответствующие видео. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали в Хакасии, уточняет ТАСС.

43-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии заключили под стражу на два месяца. Поводом стали видео, которые он публиковал на личных страницах в ВК и ОК. Задержали мужчину в Хакасии.

В региональном управлении ФСБ заявили, что опубликованные в Сети материалы содержали «пропаганду террористической деятельности, выраженную в ненависти к русскому народу, а также в оправдании расстрела мобилизованных в Белгородской области».

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Известно, что мужчина проживал в Саяногорске.

Что касается стрельбы в Белгородской области, то речь, судя по всему, шла о ЧП в одной из воинских частей в октябре 2022 года. Сообщалось, что двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу в ходе занятий с добровольцами. Погибли 11 человек, 15 пострадали. Стрелявших убили на месте.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. Белгородцев среди пострадавших не было.

Стали известны личности погибших после стрельбы на белгородском военном полигоне
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