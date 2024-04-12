Будущие белгородские актёры могут пройти первичный отбор в ГИТИС онлайн

В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский добавил, что далеко не все выпускники могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, поэтому удалённый формат более удобный для ребят. Он даёт возможность абитуриентам из самых разных уголков страны показаться мастерам вуза.