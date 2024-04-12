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Будущие белгородские актёры могут пройти первичный отбор в ГИТИС онлайн

Будущие белгородские актёры могут пройти первичный отбор в ГИТИС онлайн

12 апреля 2024, 11:32
Фото: МТС
Большинство выпускников школ уже определились с вузом, в который будут поступать. Если раньше первичные отборы проходили строго на территории высших учебных заведений, сейчас благодаря цифровым технологиям это возможно сделать удалённо.

К примеру, в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М» белгородские одиннадцатиклассники могут удалённо пройти первичный отбор в Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Кроме кастинга для абитуриентов подготовили мастер-классы.

Кастинг пройдёт в апреле в онлайн формате на цифровой платформе МТС. Участниками отбора в регионе могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, театральных кружков и студий, учащиеся профильных учебных заведений Белгородской области и других регионов Центрального Черноземья.

По итогам те кандидаты, которые пройдут испытания, получат рекомендации для поступления в ГИТИС. Отбор проведёт педагог вуза, профессор, старший преподаватель кафедры мастерства актёра Ольга Якушкина.

Желающие принять участие в мероприятии должны подготовить выступление — прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню. Кроме того, у абитуриентов проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность. Некоторых участников могут попросить исполнить какую-либо песню или танец. На выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут.

Как отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, участником смогут абитуриенты, вне зависимости от места проживания — Белгород или отдалённое село.

В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский добавил, что далеко не все выпускники могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, поэтому удалённый формат более удобный для ребят. Он даёт возможность абитуриентам из самых разных уголков страны показаться мастерам вуза.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Абитуриенты#Белгород#Стихотворение#Кастинг#Гитис#Поколение М#Музыкальные школы
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