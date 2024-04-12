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Published Сегодня, 06:52

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Суд

Белгородец и курянин почти обманули мэрию Белгорода на 5,5 млн рублей

12 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Суд

Двое аферистов пытались переоформить на себя три участка мэрии Белгорода

В 90-е годы военнослужащим выдавали земельные участки, некоторые реальные правообладатели в собственность не приняли. Мошенники по поддельным паспортам пытались оформить эти участки на себя, рассказывает прокуратура Белгородской области.

Фигурантами дела стали жители Белгорода и Курска. Они по поддельным паспортам пытались переоформить на себя три земельных участка, принадлежащих администрации Белгорода.

Злоумышленники получили в архиве выписки из постановления главы администрации Белгорода, в которых говорилось о выделении военнослужащим в 1992 году земельных участков на территории города. Реальные граждане в право собственности не вступили и проживали в других регионах.

Аферисты отнесли в МФЦ архивные выписки, а также документы для оформления права собственности. Один из них представился собственником земельных участков. Одновременно они подавали документы на оформление договора купли-продажи участков.

Регистрацию сделок приостановило управление Росреестра и обратилось в правоохранительные органы. Тем самым ведомство не допустило причинение администрации ущерба в 5,5 млн рублей.

Недавно прокуратура Белгорода поддержала государственное обвинение в отношении фигурантов. Суд признал их виновными в совершении трёх преступлений — покушения на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Белгородцу назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Житель Курска проведёт два года в исправительной колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Происшествия#Прокуратура#Мошенники#Новости Белгорода#Суды#Белгород#Земельные участки
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