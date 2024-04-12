Белгородец и курянин почти обманули мэрию Белгорода на 5,5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Фигурантами дела стали жители Белгорода и Курска. Они по поддельным паспортам пытались переоформить на себя три земельных участка, принадлежащих администрации Белгорода.
Злоумышленники получили в архиве выписки из постановления главы администрации Белгорода, в которых говорилось о выделении военнослужащим в 1992 году земельных участков на территории города. Реальные граждане в право собственности не вступили и проживали в других регионах.
Аферисты отнесли в МФЦ архивные выписки, а также документы для оформления права собственности. Один из них представился собственником земельных участков. Одновременно они подавали документы на оформление договора купли-продажи участков.
Регистрацию сделок приостановило управление Росреестра и обратилось в правоохранительные органы. Тем самым ведомство не допустило причинение администрации ущерба в 5,5 млн рублей.
Недавно прокуратура Белгорода поддержала государственное обвинение в отношении фигурантов. Суд признал их виновными в совершении трёх преступлений — покушения на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Белгородцу назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Житель Курска проведёт два года в исправительной колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.