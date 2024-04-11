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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

557 детей родилось в многодетных семьях Белгородской области с начала года

В семье из Белгорода родился 12-й ребёнок

11 апреля 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

557 детей родилось в многодетных семьях Белгородской области с начала года

Большинство детей появились на свет в семьях третьими по счёту. Вместе с тем за три месяца зарегистрировали рождение шестых, седьмых, восьмых и даже двенадцатых детей, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

За первые три месяца 2024 года зарегистрировано 557 детей, которые родились в многодетных семьях. В 378 семьях был на свет появился третий по счёту ребёнок. Из них 88 детей родились в городе Белгороде, а 70 — в Старооскольском городском округе.

Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 121 семье, пятый — в 38 семьях, а шестой — в десяти. Седьмой по счёту ребёнок зарегистрирован в семи семьях, а восьмой — в двух семьях из Корочанского и Ровеньского районов.

Также в регионе в первом квартале в одной из семей на свет появился 12-й ребёнок. Эта семья проживает в Белгороде.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Белгород#Маргарита Водолажская
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