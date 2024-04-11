В семье из Белгорода родился 12-й ребёнок

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
За первые три месяца 2024 года зарегистрировано 557 детей, которые родились в многодетных семьях. В 378 семьях был на свет появился третий по счёту ребёнок. Из них 88 детей родились в городе Белгороде, а 70 — в Старооскольском городском округе.
Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 121 семье, пятый — в 38 семьях, а шестой — в десяти. Седьмой по счёту ребёнок зарегистрирован в семи семьях, а восьмой — в двух семьях из Корочанского и Ровеньского районов.
Также в регионе в первом квартале в одной из семей на свет появился 12-й ребёнок. Эта семья проживает в Белгороде.