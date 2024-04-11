В Белгороде появится школа с кабинетом кулинарии, телестудией и бассейном

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В Белгороде построят школу для одарённых детей. Учреждение будет располагаться на улице Песчаной.
Сейчас управление капстроительства области ищет подрядчика, который займётся проектными и изыскательными работами. Начальная цена контракта составляет 91 млн 764 тыс. 890 рублей.
Подрядчика выберут 6 мая. Работы он должен будет выполнить в течение 270 дней с даты заключения контракта, в этот период входит также получение положительного заключения госэкспертизы.
Согласно документам, школа рассчитана на 800 мест. Помимо этого, на территории будет располагаться общежитие на 600 мест. Средняя наполняемость классов составит 25 человек.
В перечень помещений, которые будут располагаться в учреждении, вошли: учебные классы, универсальные лаборатории, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке дерева, телестудия и студия звукозаписи, библиотека, спортзалы, бассейн и другие кабинеты.
Подрядчику предстоит выполнить инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также проектные работы. Помимо этого, специалисты должны разработать дизайн-проект интерьеров.
Также из документов следует, что строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны завершить не позднее 30 июня 2026 года.