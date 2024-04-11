В Белгороде появится школа с кабинетом кулинарии, телестудией и бассейном

В перечень помещений, которые будут располагаться в учреждении, вошли: учебные классы, универсальные лаборатории, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке дерева, телестудия и студия звукозаписи, библиотека, спортзалы, бассейн и другие кабинеты.