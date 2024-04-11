У «Фортуна-Авто» в Белгороде сменился директор: сотрудники салона это подтвердили

В редакцию Бел.Ру ранее обратился один из работников автосалона «Фортуна-Авто» и заявил, что их администрация форсирует увольнения сотрудников без обеспечения их компенсациями. Журналистка Бел.Ру связалась с этим работником, чтобы выяснить подробности. Мужчина рассказал, что руководство предположительно пообещало разрешить вопрос мирно. В то же время директор салона объяснил сложившуюся ситуацию как недопонимание на фоне паники. После этого работники сообщили, что начальство все «мирные» обещания нарушило, а дело, по их инициативе, будет решаться через правоохранительные органы.