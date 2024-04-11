У «Фортуна-Авто» в Белгороде сменился директор: сотрудники салона это подтвердили

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В редакцию Бел.Ру ранее обратился один из работников автосалона «Фортуна-Авто» и заявил, что их администрация форсирует увольнения сотрудников без обеспечения их компенсациями. Журналистка Бел.Ру связалась с этим работником, чтобы выяснить подробности. Мужчина рассказал, что руководство предположительно пообещало разрешить вопрос мирно. В то же время директор салона объяснил сложившуюся ситуацию как недопонимание на фоне паники. После этого работники сообщили, что начальство все «мирные» обещания нарушило, а дело, по их инициативе, будет решаться через правоохранительные органы.
Согласно данным СПАРКа, у автосалона «Фортуна-Авто» в Белгороде недавно сменился директор. Ранее данную должность занимал Артём Овасапян, с 9 апреля 2024 года — Максим Мухин. Один из сотрудников автосалона подтвердил Бел.Ру данную информацию.
Компания организована первого июля 2011 года. «Фортуна-Авто» специализируется на продаже легковых авто и другого легкового автотранспорта. Единственный учредитель — Евгений Катюшкин. С момента основания и до ноября 2013 года им являлся Владимир Ермаков.
За 2023 год выручка от продаж у компании составила 463 млн 471 тыс. рублей. При этом чистый убыток превысил 14 млн рублей.
Как ранее уже писала редакция Бел.Ру, в 2022 году фирма имела чистые активы на сумму 138,92 миллиона рублей и получила выручку в размере 244,15 миллиона рублей. Однако она понесла убыток в размере 53 миллионов рублей.