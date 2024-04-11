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Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Стало известно, какой женский парфюм выбрать для создания весеннего настроения

Стало известно, какой женский парфюм выбрать для создания весеннего настроения

11 апреля 2024, 19:25
Фото: Изображение Midjourney
При выборе женского парфюма на весну стоит задуматься о приобретении легкого, цветочного аромата. Хотя некоторые представительницы прекрасного пола даже в весенний сезон предпочтут для себя терпкий, насыщенный, возможно, даже слегка тяжелый аромат.

Как сообщает newia.ru, главное, чтобы любой из приобретенных парфюмов был стойким и качественным. Парфюмерная композиция, даже самая сложная, должна раскрываться за несколько часов носки, оставляя особый шлейф.

Дамам, предпочитающим классику, можно порекомендовать туалетную воду Calvin Klein In2U for Her, аромат которой можно смело считать символом свободы, легкости и вдохновения. Обладательница такого аромата, скорее всего, ведет активный образ жизни, предпочитает ярко выглядеть. Центром композиции выступают смородина, грейпфрут и бергамот, также органично переплетающиеся с ванилью.

Сердцевина аромата состоит из запаха сладкой ваты, а в том самом неповторимом весеннем шлейфе отчетливо ощущаются нотки амбры.

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