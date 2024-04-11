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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:34

Рейс «Саратов-Москва» сел не на ту полосу: обошлось без столкновений

11 апреля 2024, 13:29
Вчера в московском аэропорту «Шереметьево» произошел инцидент с рейсом из Саратова. Самолет приземлился не на ту полосу.

Авиалайнер A320 компании «Аэрофлот», выполняющий рейс Саратов — Москва, начал снижение для посадки на правую полосу. Диспетчер попросил экипаж продолжить снижение, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на издание «Провинция.ру».

Через некоторое время диспетчер дважды предупредил пилотов о небольшом отклонении влево от курса посадки.

Пилоты подтвердили, что видят нужную полосу. После этого диспетчер разрешил самолету совершить посадку и получил подтверждение от экипажа. Однако он заметил, что самолет продолжает двигаться с тем же отклонением и не входит в маневры для посадки.

Диспетчер понял, что экипаж планирует приземлиться на центральную полосу, а не на правую. Во избежание ЧП он дал команду уже приземлившемуся самолету ожидать между двумя полосами и не пересекать центральную.

Отмечается, что диспетчер показал свою высокую квалификацию и смог в сложившейся ситуации обеспечить возможность для приземления самолета на обеих свободных полосах. В результате Airbus успешно приземлился на другую полосу и затем успешно самостоятельно освободил её.

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