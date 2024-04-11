Рейс «Саратов-Москва» сел не на ту полосу: обошлось без столкновений

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Авиалайнер A320 компании «Аэрофлот», выполняющий рейс Саратов — Москва, начал снижение для посадки на правую полосу. Диспетчер попросил экипаж продолжить снижение, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на издание «Провинция.ру».
Через некоторое время диспетчер дважды предупредил пилотов о небольшом отклонении влево от курса посадки.
Пилоты подтвердили, что видят нужную полосу. После этого диспетчер разрешил самолету совершить посадку и получил подтверждение от экипажа. Однако он заметил, что самолет продолжает двигаться с тем же отклонением и не входит в маневры для посадки.
Диспетчер понял, что экипаж планирует приземлиться на центральную полосу, а не на правую. Во избежание ЧП он дал команду уже приземлившемуся самолету ожидать между двумя полосами и не пересекать центральную.
Отмечается, что диспетчер показал свою высокую квалификацию и смог в сложившейся ситуации обеспечить возможность для приземления самолета на обеих свободных полосах. В результате Airbus успешно приземлился на другую полосу и затем успешно самостоятельно освободил её.