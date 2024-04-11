РЭО предлагает направить курортный сбор на затраты регоператоров на ООПТ

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:57
Об этом 11 апреля заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в ходе пленарного заседания «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» на Экологическом форуме в Республике Башкортостан, пишет newstracker.ru.
Как отметил Денис Буцаев, тариф для граждан тех территорий, где расположены ООПТ, не должен являться источником финансирования работ на ООПТ, поскольку это будет являться перекладыванием ущерба, наносимого туристическим потоком. В этой связи компания рекомендует предусмотреть погашение возникающих расходов из средств курортного сбора. К тому же такие прецеденты уже случались, добавил Буцаев.
Также он указал, что необходимо продумать и реализацию инфраструктурных проектов с увеличенной мощностью по утилизации отходов, возникающих от туристов. В этой целью в РЭО также предлагают направлять на это средства от курортного сбора.
На основании указа президента РФ от 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Ее цель — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и экологической нагрузки на население. Предполагается, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемые на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.